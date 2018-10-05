Bir Türk ilaç firması, meme kanserinde kullanılan trastuzumab etkin maddeli ilk biyobenzer ürünü piyasaya sundu.

İlaç firmasından yapılan açıklamaya göre; Türkiye'deki ilk trastuzumab etkin maddeli biyobenzer piyasaya sunuldu. AA'nın haberine göre; medikal onkoloji tarafından kullanılacak biyobenzer monoklonal antikor olan bu ürün, meme kanseri olan hastalarda tümör kitlesinin büyümesini engelleyerek tedavi imkanı sunuyor.

GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALINDI

Sağlık Bakanlığı tarafından geri ödeme kapsamına da dahil edilen ürünün, kamu bütçesine bir yılda 130 milyon TL katkı sağlaması bekleniyor.

Meme kanseri hem dünyada hem Türkiye'de kadınlar arasında sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Dünyada her yıl 22 bin kişiye meme kanseri tanısı konuyor. Türkiye'de de bu sayı her geçen yıl artıyor. Hasta sayısındaki artış bu konuda yürütülen bilimsel çalışmaların hız kazanmasını da beraberinde getiriyor.

HASTALARIN YAŞAM SÜRESİNİ UZATIYOR

Söz konusu ilaç, trastuzumab molekülü ile HER2 pozitif hastalarında tümörün büyümesini engelleyerek hastaların yaşam süresini uzatıyor. Geri ödeme kapsamındaki ilaç, bu yönüyle hastaların erişimi açısından da önemli bir alternatif oluşturarak tedavilerde yaygın olarak kullanılabilecek.

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