Türk Kızılay'dan, Pakistan'da Dünya Yetimler Haftası kutlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Türk Kızılay'dan, Pakistan'da Dünya Yetimler Haftası kutlaması

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanlığı ve Pakistan Kızılayı iş birliğiyle 1-7 Mart Dünya Yetimler Haftası etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılay'dan, Pakistan'da Dünya Yetimler Haftası kutlaması
AA

Başkent İslamabad'daki Pakistan Kızılayı Genel Merkezinde yapılan etkinliğe, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul'un eşi Zlatomira Yurdakul, Pakistan Kızılayı Genel Başkanı Ebrarul Hak, Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo ile ülkedeki farklı yetimhanelerde kalan 50 yetim katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Zlatomira Yurdakul, dünyada milyonlarca çocuğun savaş, kıtlık, sürgün, salgın hastalıklar ya da fakirlik nedeniyle yetim kaldığını belirterek, "Her yılın bu haftası yetimlere adandı. Bu özel haftada birçok insan onlara dikkat çekmek ve yetimlere destek vermek için aktif olarak çalışıyor." diye konuştu.

Yurdakul, Türk Kızılay'ın birçok ülkede 385 bin yetime destek olduğunu vurguladı.

- Pakistan'da 4,5 milyon yetim bulunuyor

Pakistan Kızılayı Genel Başkanı Hak da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, ülkede çeşitli nedenlerle yetim kalan 4,5 milyon çocuğun bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu çocuklar suç örgütlerinin eline düşüp toplum zararına işlerde kullanılıyor. O yüzden yetimlerin korunması, toplumumuzun korunması için de önemli." dedi.

Ülke genelindeki yetimhanelerde kalan çocukların başta savunma sporları olmak üzere çeşitli aktivitelere yönlendirildiğini anlatan Hak, "Sporla uğraşmak onlar için sadece bedensel bir aktivite değil aynı zamanda gündelik hayatta yaşadıkları psikolojik sorunlardan da kurtulmak için bir fırsat." şeklinde konuştu.

Hak, Türkiye ile Pakistan arasındaki ortak kültürel ve dini değerlere işaret ederek, "Yetimlerle ilgilenmek de bizi bir araya getiriyor ve insanlığa katkı sunmamızı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Etkinlikle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı Camilo, 1-7 Mart arasında düzenlenen Dünya Yetimler Haftası etkinlikleriyle bu konuda farkındalık oluşturmak ve destek sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Onlara yalnız olmadıklarını ve toplumun bir parçası olduklarını hatırlatmayı hedefliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan çocuklara Türk Kızılay tarafından içinde kırtasiye eşyaları ve yiyeceklerin bulunduğu hediye paketleri dağıtıldı.

Etkinliğe katılan çocuklar da eğitim aldıkları Tekvando alanında gösteri sundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME