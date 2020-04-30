Türk Kızılay Yemen'de gıda yardım kampanyası başlattı

AA

Kampanyaya, Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın ve Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Mali Müdürü Alican Budak ile Yemen tarafından Yüksek Yardım Komitesi Genel Koordinatörü Cemal Belfakih'in katılımıyla geçici başkent Aden'e bağlı Hur Mekser ilçesindeki bir okulda start verildi.

AA muhabirine konuşan Aydın, Türk Kızılay ve İyilik Derneği'nin desteğiyle 8 bin 900 gıda kolisinden oluşan yardım kampanyası kapsamında Aden'de 500 koli dağıtıldığını söyledi.

Aydın, diğer kolilerin Ebyen, Lahic, Şebve, Hadramevt, Marib, Taiz kentlerinde ilerleyen günlerde dağıtılacağını sözlerine ekledi.

Belfakih ise Türk halkı ve hükümetine, Yemen halkına destek vermeyi sürdürdüğü için teşekkür etti.

- Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaşanan çatışmalarda şu ana kadar binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de ciddi boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla insan yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.



