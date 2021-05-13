Türk Kızılayı, Filistinlilere yapılacak yardımlara ilişkin eylem planı hazırladı

AA

Kızılaydan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in saldırıları sonucu bölgeye destek veren ilk insani yardım kuruluşu Türk Kızılay, Filistinlilere yardımlara ilişkin eylem planını belirledi.

Plan kapsamında, ilaç, tıbbi malzeme ve ambulans desteğinin yanı sıra saldırılardan etkilenen ve evleri yıkılan ailelere gıda kolisi ile kira, ev eşyası, tadilat ve kıyafet yardımında bulunulacak.

Faaliyetler kapsamında 20 bin aileye acil insani yardım ve evleri yıkılan veya zarar görenlere de hane başı 42 bin 500 lira nakit desteği sağlanarak, söz konusu diğer yardımlar verilmeye başlandı.

Kızılay özellikle Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırılar sonucu yaralanan Filistinlilerin imkanlar dahilinde Türkiye ve Mısır'da tedavilerinin yapılmasını da planlıyor.

- "Filistin yaralı, uzat elini"

İlk etapta Kudüs'teki delegasyonu aracılığıyla 500 bin liralık ilaç ve acil tıbbi sarf malzemesini Filistin Kızılayına teslim eden Türk Kızılay, Kudüs'ün ara sokaklarında ve Mescid-i Aksa bölgesinde kullanılması amacıyla küçük ambulanslar temin etmek için de çalışmalara başladı.

Yurt içi ve dışından birçok vatandaşın saldırılardan etkilenen Filistin halkına destek olmak istemesi üzerine "Filistin yaralı, uzat elini" sloganıyla başlatılan kampanyaya, "www.kizilay.org.tr" web adresi, 168 ücretsiz danışma ve bağış hattı, mobil uygulama, bağış hesapları ile internet bankacılığından ve SMS yöntemiyle 2868'e "FİLİSTİN" yazıp göndererek mesaj başına 10 lirayla katkıda bulunulabiliyor.