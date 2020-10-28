Türk Kızılayın Azerbaycan'a insani yardım malzemesi taşıyan konvoyu yola çıktı - İSTANBUL

AA

Türk Kızılay Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan için iki hafta önce başlanan yardım kampanyası neticesinde hazırlanan 11 tırlık yardımı bugün göndereceklerini ve Türk Kızılay’ının yardımlarına devam edeceğini söyledi.

Azerbaycan Kızılay’ıyla diyaloglarının devam ettiğini aktaran Turunç, "Elzem olan ihtiyaç malzemelerini ulaştırıyoruz. Bugün 11 tırın içerisinde gıda malzemesi, giyim malzemesi, temizlik malzemesi, hijyen malzemesi gibi değişik türde malzemeler var. Yardımlarımız devam edecek. Temennimiz kardeş Azerbaycan’ın işgal altında olan topraklarının biran önce özgürlüğe kavuşması ve insanların huzur içinde yaşamasıdır." dedi.

Yıllardır işgal altında bulunan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasını ve orada mağdur edilen insanların normal hayatına dönmelerini istediklerini ifade eden Turunç, şöyle devam etti:"Uzun yıllardan beri devam eden bu sıkıntı sadece Azerbaycan halkını değil Türk milletini de derinden yaralamıştır. Bugün başlayan özgürlük mücadelesi, toprakların yeniden azadı, bizi de sevindirdi. Kardeşlik vazifesi olarak bugün ihtiyaçları olan konuda geçmişte olduğu gibi elimizden gelen ve kendilerinin de ihtiyaç duyduğu malzemeleri, Türk milletinin gönül dünyasından topladığı malzemeleri, Türk Kızılay’ı aracılığıyla göndermek istedikleri malzemeleri burdan gönderiyoruz."

Sadece Azerbaycan’a değil, Kızılay’ın dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Turunç, 140'a yakın ülkede bu tür yardımların organize edildiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Bugün Azerbaycan’ın ihtiyacı var. Yarın başka bir ülkenin ihtiyacı olur. Temennim odur ki dünyada hiçbir insanın ne gıda maddesine, nede başka açıdan sıkıntıya uğrayıp başka bir insanın yardımına ihtiyaç duymasın. Ama hoşumuza gitmese de kabul etmesek de bu bir realite. Onlarca ülkede savaşlar devam etmekte. Doğal afetler yaşanmakta. Kızılay’ın kuruluş amacı da dünyanın neresinde herhangi bir insanın başına sıkıntı gelirse onun dinine, kültürüne, ırkına bakmaksızın hemen oraya insani yardım malzemelerini ulaştırmasıdır. Bu misyonla Kızılay yardımlarını götürüyor."

Kızılay’ın Türk milleti adına yardımlarına devam ettiğini anlatan Turunç, "Onların verdiği malzemeleri götürmek suretiyle kardeşlik vazifemizi yerine getiriyoruz. Buradaki hazırlık tamamlandıktan sonra inşallah oradaki Kızılay yetkililerine sağ salim teslim edilecek. Orada ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılacak." dedi.

Türk Kızılay'ının yaptığı yardım çağrılarına destek olan herkese teşekkür eden Turunç, "Birçok ülke nasıl yardım edelim diye düşünürken Kızılay hemen nerede bir sıkıntı varsa, anında yardım elini oraya ulaştırıyor. Gönül sevgisini oraya ulaştırıyor. Milletimize teşekkür ediyorum. Nerede bir sıkıntı olsa hemen yardım kampanyası açsak hemen Kızılay’a katkılarını sunuyorlar. Buradaki yardım kampanyamız devam edecek. Kendi web sayfamızdan ve basın aracılığıyla da ne şekilde yardımlar gidecek hesap numaralarımızı duyurduk. Dolayısıyla hiçbir insanın ihtiyacı kalmayacak kadar yeterli sayıda yardım malzemesini Kızılay aracılığıyla götürüleceğini halkımıza ifade etmek istiyorum. Katkılarından dolayı milletimize, resmi kurum yöneticilerine teşekkür ediyorum ve 2868 unutulmasın diyorum." ifadelerini kullandı.