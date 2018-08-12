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Türk Kızılayına 4 saat içerisinde 200 ünite kan bağışı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş tarafından düzenlenen "Her Adım Bir Hayat" yürüyüşünün ardından Türk Kızılayına 4 saat içerisinde 200 ünitenin üzerinde kan bağışı gerçekleştirildi

12.08.2018 - 17:02 | Güncelleme: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen "Her Adım Bir Hayat" sloganlı 7 kilometrelik doğa yürüyüşü, Gesi Mahallesi Turan-Bağpınar parkurunda gerçekleştirildi.

AA'nın haberine göre; yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı yürüşün ardından, yürüyüş alanına kurulan çadırlarda Türk Kızılayına 4 saat içerisinde 200 ünitenin üzerinde kan bağışı yapıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şunları kaydetti: "Spor, sağlık, doğal güzellik ve ailecek kaliteli vakit geçirmek burada. Bütün güzelliklerin hepsini bir arada yapabilmek elhamdülillah sizler sayesinde nasip oluyor. Geçen sene yaptığı etkinliklerle Spor A.Ş'miz 500 bin kişiye ulaştı. Bu sene bu sayıyı geçeceğiz. Bu sene yaptığımız farklı bir şey daha var. O da ne her yaptığımız sportif faaliyete sosyal sorumluluk yüklüyoruz. Sayenizde bugün Kayseri'de bir rekor kırıyoruz. Bir etkinlikte en fazla kan bağışı yapılma rekorunu sizlerin sayesinde kırmış oluyoruz."

Kızılay Kan Merkezi Organizasyon Birim Sorumlusu Coşkun Akgöz ise etkinliğine katılan vatandaşlara kan bağışı konusunda gösterdikleri hassasiyet konusunda teşekkür etti.

Açıklamada ayrıca 4 saat içerisinde Kızılaya 200 ünitenin üzerinde kan bağışı yapılarak bugüne kadar bir etkinlikte yapılan en fazla kan bağışı rekoru kırıldığı kaydetti.

 

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