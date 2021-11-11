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Türk Konseyi üyeleri Afrika'da ihtiyacı olan ülkelere aşı bağışı yapacak

Türk Konseyine üye ülkelerden Türkiye, Azerbaycan ve gözlemci ülke Macaristan, Afrika'da ihtiyacı olan ülkelere aşı yardımı yapacağını bildirdi

Türk Konseyi üyeleri Afrika'da ihtiyacı olan ülkelere aşı bağışı yapacak
Türk Konseyi üyeleri Afrika'da ihtiyacı olan ülkelere aşı bağışı yapacak
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AA

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Dışişleri Bakanları 8. Zirvesi öncesi Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının dördüncü dalgasının insanların aşılara daha çok ihtiyacı olduğunu ortaya çıkardığını söyledi.

Aşıları tamamlanmamış kişilerin önceki aşamalara göre daha ciddi tehlike arz etmeye başladığını belirten Szijjarto, "Bu nedenle aşıların hayat kurtardığını çok net şekilde gördüğümüzü düşünüyorum. Macaristan, başarılı bir aşı kampanyası yürüttü. Çünkü aşıların hayat kurtardığına dair yaklaşımımız açık. Aşı olayını siyasi ve idelolojik bir argümana dönüştüren yaklaşımları kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı.

Szijjarto, etkili ve güvenliği kanıtlanmış her türlü aşıyı satın aldıklarını ve kullandıklarını aktararak, bu yaklaşımla Avrupa'da karantinayı sonlandıran ilk ülkelerden olduklarını vurguladı.

Açılmayla beraber ekonomilerinin de düzeldiğinin altını çizen Szijjarto, şöyle devam etti: "Ekonomik performansımız artık salgın öncesi gösterdiğimiz performansın üzerinde. Ülkemizde şu anda yeterince aşı var. Dolayısıyla ihtiyacı olan başka ülkelere yardım edecek durumdayız. Aşıdan dolayı ciddi bir şekilde muzdarip olan Afrika ülkeleri var ve bunun farkındayız. Bu nedenle Macaristan olarak Konsey"e üye ülkelerle beraber yardım yapmaya hazırız.

Küresel ülkelerin birbirine ne kadar bağımlı oldukları bu salgınla daha net şekilde ortaya çıktı. Dolayısıyla uluslararası ilişkilerde sevgi, saygı ve yardım kavramlarının temelinde yeniden ilişkilerin kurulması gerekliliği de ortaya çıktı. İlişkilerimizi bu bağlam üzerinden kurmamız gerekiyor."

"ARTIK KÜRESEL SORUNLARLA DA İLGİLENİYORUZ"

Amreyev de çok önemli bir görev için bir araya geldiklerini belirterek, Türk dünyasının çatı kuruluşu olarak Afrika'da ihtiyacı olan ülkelere toplam 511 bin doz aşı göndermeye karar verdiklerini açıkladı.

Macaristan'ın 211 bin Sinopharm, Türkiye'nin 200 bin Sinovac, Azerbaycan'ın da 100 bin doz Sinovac aşısını Afrika'ya göndereceği bilgisini paylaşan Amreyev, başta Macaristan olmak üzere tüm üye ülkelere desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Amreyev, salgından hemen sonra 10 Nisan 2020'de liderler zirvesi düzenlediklerini hatırlatarak, "Bu zirve, liderler seviyesinde salgına karşı yapılan ilk uluslararası toplantıydı. Sonra sağlık bakanlarımız bir araya geldi, teknik düzeyde çalışma grupları oluşturduk. Bu sayede üye ülkelerimizin salgınla mücadelesine katkıda bulunduk" diye konuştu.

Amreyev, Konsey olarak 2009'dan beri sadece üye ülkeler arasındaki iş birliğini geliştirmeye çalıştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Tüm dünyaya Türk insanının karşılık beklemeden, insani amaçla ihtiyaç sahiplerine verdiği desteği görüyoruz. 2009'dan bu yana ülkelerimiz arasındaki iş birliğini geliştirmeye çalışıyorduk artık küresel sorunlara ilgi gösteriyoruz. Türk dünyası olarak Afrika'daki kardeşlerimize yardım gönderiyoruz. "

Amreyev, Türk Konseyinin artık yeni bir döneme girdiğini vurgulayarak, Konsey'in bundan sonra sadece bölgeyle değil küresel sorunlarla da yakından ilgileneceğini kaydetti.

Üye ve gözlemci ülkelerin yardıma ihtiyacı olan bölgelere yaptığı aşı yardımının diğer ülkeler için de model teşkil etmesi gerektiğini vurgulayan Amreyev, "İnşallah, önümüzdeki dönemde de örgütümüz sadece bölgemizde değil küresel konularda da Türk dünyasının ortak iradesini yansıtmak için çalışacaktır" dedi.

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