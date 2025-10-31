Türk mutfağının 9 köftesi! İstanbul'dan Trabzon'a köftenin lezzet yolculuğu
Türk mutfağının her köşesinden farklı bir köfte kokusu yükseliyor. Bursa'nın sade lezzetinden Güneydoğu'nun dolgun içli köftesine kadar uzanan bu lezzet yolculuğu, hem tarih hem de damak zenginliği sunuyor. Detaylar haberimizin devamında!
Kimi mangalda, kimi fırında, kimi tereyağında pişer… Ama hepsinin ortak noktası aynı: Türk mutfağının sıcaklığı. İşte Akçaabat’tan Tekirdağ’a kadar uzanan köfte lezzetleri ve her birinin ardındaki hikâye…
9. İÇLİ KÖFTE
Güneydoğu mutfağının gözdesi olan içli köfte, ince bulgurdan yapılan dış kabuğun içine kavrulmuş kıyma, soğan ve ceviz konularak hazırlanır. Kızartılarak veya haşlanarak servis edilen bu köfte, hem emeği hem lezzetiyle özel bir yere sahiptir.
8. TEKİRDAĞ KÖFTESİ
Trakya mutfağının en tanınmış lezzeti olan Tekirdağ köftesi, kimyonlu aromasıyla öne çıkar. Galeta unu ve sarımsakla yoğrulan köfte, genellikle hardal veya acı sosla birlikte sunulur.
7. TİRE KÖFTESİ
Ege’nin sade ama etkileyici lezzeti Tire köftesi, tereyağında pişirilip yoğurt ve domates sosuyla servis edilir. İnce uzun yapısı ve hafifliğiyle hem sağlıklı hem de doyurucu bir alternatiftir.
6. SULTANAHMET KÖFTESİ
İstanbul’un tarihi lezzetlerinden biri olan Sultanahmet köftesi, az baharatlı ve sıkı kıvamlı yapısıyla tanınır. Genellikle yanında acı biber turşusu ve piyazla servis edilir. Yüzyıllardır aynı tarifle yapılan bu köfte, adeta bir nostalji tadıdır.
5. KADINBUDU KÖFTE
Kadınbudu köfte, pirinçle karıştırılmış kıymanın önce un, sonra yumurtaya bulanıp kızartılmasıyla hazırlanır. Yumuşacık dokusu ve hafif tatlımsı aromasıyla özellikle ev yemeklerinin vazgeçilmezidir.
4. DALYAN KÖFTE
Dalyan köfte, klasik ev yemekleri arasında özel bir yere sahiptir. Kıyma, haşlanmış yumurta, havuç ve bezelyeyle rulo şeklinde hazırlanır. Fırında pişirilen bu köfte, dilimlendiğinde içindeki renkli görüntüsüyle sofraya görsel bir şölen katar.
3. İNEGÖL KÖFTESİ
Bursa’nın meşhur İnegöl köftesi, baharatsız oluşuyla diğerlerinden ayrılır. Sadece dana ve kuzu eti, tuz ve soğanla yoğrulur. Etin lezzetini ön plana çıkaran bu sadelik, onu yıllardır Türkiye’nin en sevilen köftelerinden biri yapmıştır.
2. İZMİR KÖFTESİ
Ege mutfağının klasiklerinden biri olan İzmir köftesi, fırında pişirilen domates sosu ve patatesle birleşerek doyurucu bir yemek hâline gelir. Hafif baharatlı yapısı sayesinde hem ev sofralarında hem de lokantalarda sıkça tercih edilir.
1. AKÇAABAT KÖFTESİ
Karadeniz’in Trabzon iline bağlı Akçaabat ilçesinden çıkan bu köfte, bol sarımsaklı ve yağlı yapısıyla tanınır. Genellikle dana eti, tuz ve ekmek içiyle hazırlanır. Mangalda pişirilen Akçaabat köftesi, yanında kızarmış ekmek, piyaz ve ayranla servis edilir.