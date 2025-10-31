Türk mutfağının 9 köftesi! İstanbul'dan Trabzon'a köftenin lezzet yolculuğu

9. İÇLİ KÖFTE

Güneydoğu mutfağının gözdesi olan içli köfte, ince bulgurdan yapılan dış kabuğun içine kavrulmuş kıyma, soğan ve ceviz konularak hazırlanır. Kızartılarak veya haşlanarak servis edilen bu köfte, hem emeği hem lezzetiyle özel bir yere sahiptir.