Türk Okçuluk Kurslarından mezun olan Kazak okçular şimdi eğitmen olmaya hazırlanıyor

AA

Yunus Emre Enstitüsü ve Okçular Vakfının 2018’de başlattığı "Kemankeş Projesi" kapsamında Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da hayata geçirilen Türk Okçuluk Kursları meyvesini vermeye devam ediyor.

Kazak okçular, üç yıl önce kursiyeri oldukları Türk Okçuluk Kurslarında şimdi ise eğitmen olarak görev almaya hazırlanıyor.

İstanbul’daki Okçular Kampında temmuz başında düzenlenen "Eğitmenler Eğitimi" programını başarıyla tamamlayan Kazak okçular, okçuluğa başlama hikayelerini ve gelecek planlarını AA muhabirine anlattı.

Üniversitede son sınıf öğrencisiyken tesadüfen Türk Okçuluk Kurslarının afişini gören Ayzada Amanjolova, merak ettiği için kurslara kaydını yaptırmaya karar verdiğini söyledi.

Amanjolova, kurslara gitmeden önce hiç ok atmayı bilmediğini belirterek, "İlk başta çok hevesli değildim. Fakat okçuluk hakkında bilgi sahibi oldukça ve yay tutmayı, ok atmayı öğrendikçe hoşuma gitmeye başladı." dedi.

Toplam üç ay süren kurslarda Türk okçuluğunun temel kurallarını öğrendiklerini anlatan Amanjolova, "Teorik değil pratik bir yöntem kullanıldığı için öğrenme sürecimiz daha hızlı oldu." diye konuştu.

Amanjolova, mezun olduktan sonra da okçuluğu bırakmadığını kaydederek, "Bir yıl sonra kurslar yeniden başladı. İkinci kez gitmeye karar verdim. Bu sefer derslerde Türkiye’de yaptırdığım kendi yay ve oklarımı kullandım." ifadelerine yer verdi.

- "Okçuluk sayesinde dünyanın dört bir yanında arkadaşlarım var"

Endonezya’da yüksek lisans yaptığı dönemde bile okçuluk derslerine gitmeye devam ettiğini anlatan Amanjolova, şunları kaydetti:

"Endonezya’da okçuluk sporuna yoğun bir ilgi var ve hızla gelişiyor. Müslüman halkı olduğu için yay tutma geleneği bizimle aynı. Oradaki kurslara da gitme imkanım oldu. Okçuluk sayesinde dünyanın dört bir yanında arkadaşlarım var."

Amanjolova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını durumuna göre gelecek aylarda üçüncü dönemi başlayacak olan Türk Okçuluk Kurslarına eğitmen olarak gitmek için gün saydığını dile getirerek, "Çok heyecanlıyım. Tüm bildiklerimi öğrencilerimle paylaşmaya hazırım." dedi.

- "Okçuluk, tek bir hedefe odaklanmayı öğretiyor"

Kazak okçu Dauren Sıdıkov da okçuluğu Türk Okçuluk Kurslarında öğrendiğini söyledi.

Sıdıkov, kendisinin de ilk kez kurs ilanını sosyal medyadan gördüğünü ve hemen başvuru yaptığını belirterek, "Okçuluk, hayatımı renklendirdi. Sayesinde yeni arkadaşlar edindim ve bir mesleğim daha oldu. Sonuçta ata sporumuz. Onu geliştirmek ve yaygınlaştırmak gerek diye düşünüyorum. İlgi de yoğun. Bizi de birileri öğretti. Şimdi sıra bizde." diye konuştu.

Asıl mesleğinin elektrik mühendisi olduğunu anlatan Sıdıkov, "Okçuluk özellikle şehirde kaos ve stres içinde yaşayan insanlar için çok faydalı. Çünkü okçuluk bir yere yani tek bir hedefe odaklanmayı öğretiyor." değerlendirmesini yaptı.

- Türk Okçuluk Kurslarına ilgi yoğun

Nur Sultan Yunus Emre Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, 2018’den beri "Kemankeş Projesi" kapsamında Kazakistan’da Türk Okçuluk Kursları iki kez düzenlendi.

Toplamda 100’den fazla Kazak vatandaşının katıldığı Türk Okçuluk Kurslarının gelecek aylarda üçüncü döneminin açılması planlanıyor.