        Haberler Dünya Türk sosyal medya kullanıcılarının İsrail Savunma Bakanı'nı görüntülü araması İsrail basınında | Dış Haberler

        Türk sosyal medya kullanıcılarının İsrail Savunma Bakanı'nı görüntülü araması İsrail basınında

        İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısının ardından Türk sosyal medya kullanıcılarının İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı görüntülü araması ülke basınında yer buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 10:31 Güncelleme: 12.09.2025 - 10:31
        Türk hacker'lar İsrail Savunma Bakanı'nı görüntülü aradı
        İsrail devlet televizyonu KAN, "Türk hackerlar"ın Savunma Bakanı'nı görüntülü aradığını, Katz'ın aramayı cevapladığı ve "hackerlar"ın görüşmenin fotoğraflarını yayınladığını kaydetti.

        Sosyal medya kullanıcılarının Katz'ın numarasını paylaşmasının ardından çok sayıda tehdit mesajı geldiği iddia edildi.

        Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de, Katz'ın cevapladığı görüntülü aramanın ekran görüntüsünün sosyal medyada paylaşıldığına işaret edildi.

        Katz'ın yıllardır aynı telefon numarasını kullandığı ve bu numaranın geçmişte çeşitli gruplarda dolaşıma girdiği aktarıldı.

        Basına yansıyan haberler üzerine ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yapan Katz, dünyanın çeşitli ülkelerinden organize olarak telefonuna mesajlar ve aramalar bırakıldığını söyledi.

