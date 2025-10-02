Türk spor tarihine geçen milli yüzücü Defne Kurt'tan HT Spor'a özel açıklamalar!

Milli yüzücü Defne Kurt elde ettiği başarılar ve kırdığı rekorlarla Türk spor tarihinin en büyük başarılarından birine imza attı. Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği 5 şampiyonluk ile Türkiye'nin daha önce 2 olan altın madalya sayısını 7'ye yükseltti.

Genç sporcu Defne Kurt HT Spor ekranlarındaki Paralimpik programına konuk oldu.

İşte Defne Kurt'un açıklamaları:

"Suyla tanışmam 1 yaşındaydı. Annem ve babam ikisi de sporcu ikisi de öğretmen. Onlar sayesinde spora yöneldim. 8-9 yaşlarında ailem yaz okulun çalışırken orada antrenörlerim beni fark ediyor ve 13 yaşında milli takıma alınıyorum. Serüvenim öyle başlıyor. Kendimden büyüklerin rekorlarını kırdım. Uluslararası yarışlara katıldm. 13-14 yaşlarında Dünya Şampiyonası'na gitmiştim"

"Parimpikte S10 kategorisini ben de bilmiyordum. Öyle başladım. S1'den S10'a kadar belirli seviyeler oluyor. En az engeli bulunan S10 oluyor. Bunların da bir puanlaması var. Bir de burada görme ve duyma engelliler var. S11'den S14'e kadar onlar gidiyor. Her şey içinde var."

"Benim daha önceden tırnağım bile kırılmamıştı, bir sakatlık geçirmemiştim. Küçük aksiliklerim bile olmamıştı. Kazayı geçirdiğimde neden ben diye çok sordum. Neden ben dedikçe işin içinden çıkılmaz bir hale geliniyor. Evde yattığım dönemler benim için çok zordu. Bana iyi gelecek kitaplar okumaya başkadım. Kazadan sonra çok değiştim. O kazayı geçirmeseydim kendi değerimi anlayamayacaktım. Vücudumla her şekilde barışığım. Bazen insan zor zamanlarda öğreniyor."