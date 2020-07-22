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Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış kimdir? Ahmet Yaramış istifa etti

Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış, 15 Temmuz sözleri sonrası istifa etmesiyle gündeme geldi. Ahmet Yaramış, 20 Nisan 2020 tarihinde Türk Tarih Kurumu Başkanı olarak göreve başlamıştı. İşte istifa eden Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış'ın hayatı

Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış

Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış, 15 Temmuz sözleri sonrası görevinden istifa etti. Yaramış, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, "Yeri gelmişken şunu da belirtmeliyim. Nedamet getiren hiçbir darbeci olmadığı gibi, alçak teröristleri affedecek bir devletimiz de yoktur. Kimse boş hayaller içerisine girmesin! Kimse milletimizin bilincini, vicdanını, ferasetini yok saymaya kalkmasın!" sözlerinin ardından istifasını sundu. Türk Tarih Kurumu'nun (TTK) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "14 Temmuz 2020 tarihinde '15 Temmuz'u Anlamak' konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etmiştir." ifadesi kullanıldı.

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANI AHMET YARAMIŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Yaramış 1968 yılında Çorum ili İskilip ilçesi Kayaağzı köyünde doğdu. İlkokul ve ortaokulu Amasya’nın Merzifon ilçesinde, liseyi İskilip’te tamamladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1991-1993 yılları arasında Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde tarih öğretmeni olarak çalıştı. 1993 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. Gazi Üniversitesi (1993) ve ABD Connecticut Üniversitesinde (1996) yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2002 yılında “II. Mahmut Döneminde Asakir-i Mansure-i Muhammediye, 1826-1839” başlıklı teziyle Ankara Üniversitesinde doktor unvanı aldı. 2002 yılında yardımcı doçent, 2008 yılında doçent, 2014 yılında profesör oldu. Afyon Kocatepe Üniversitesinde bölüm başkanlığı, yüksekokul ve enstitü müdürlükleri ile dekanlık görevlerinde bulundu. 20 Nisan 2020 tarihinde Türk Tarih Kurumu Başkanı olarak görevine başladı. Osmanlı askerî ve sosyal tarihi ile eğitim tarihi konularında çok sayıda makalesi, kitap bölümü ve kitabı bulunan Yaramış, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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