Turkcell, mobil internet paylaşımında bugün hayata geçirdiği yeni uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı. Buna göre Hızlı Giriş’i kullanarak hotspot işlemlerini yapanlar, internet kotalarını ek bir ücret ödemeden paylaşabilecekler.

Turkcell’den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cep telefonlarından internet paketlerini paylaşan ses hattına sahip müşterilerimizin Hızlı Giriş teknolojisini kullanarak hotspot işlemlerini daha güvenli şekilde yapabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz uygulamayı devreye almaya başlamış bulunmaktayız. Müşterilerimizin hem internet kotalarını paylaşımlarını daha güvenli hale getirebilmek hem de kişisel verilerini korumalarına yardımcı olabilmek adına hayata geçirdiğimiz bu ‘ek güvenlik katmanı’ sayesinde müşterilerimiz, internet kotalarını hiçbir ücret ödemeden güvenle paylaşabileceklerdir.

Bu kapsamda internetlerini paylaşmaya başlayan müşterilerimiz, kendilerine gönderilen SMS linki üzerinden Hızlı Giriş yaparak işlemlerine devam edebilirler.”