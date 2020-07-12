Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Mahir Gündoğdu Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavlarının şampiyonlarından birisi. Türkiye onu 4 yıl önce “Yaşam şartlarımız ağır” sözleri ve ders zilinin ardından kitaplarını kapıp hayvanları otlatmaya gittiğini anlatmasıyla tanıdı.

Her gün okul çıkışında ders kitapları ile romanlarını alıp koyunların peşinden giden Mahir şu an Amerikan Robert Kolej’inin son sınıf öğrencisi olsa da yazın tatil günlerinde bile ailesine yardımcı olmaya devam ediyor.

Türkiye’nin gözde okullarından biri olan Robert’in yatılı ve tam burslu öğrencisi olan Mahir, başarının sırlarını ve hedeflerini Habertürk’e anlattı.

Tunceli’nin Çemişgezek İlçesi’nde Yemişdere Köyü’nden taşımalı eğitimle her gün Payamdüzü Ortaokulu’na gidip gelen ve her boş anında da ailesinin yardımına koşan Mahir, Amerikan Robert Lisesi’nin son sınıf öğrencisi oldu.

"SON 4 YIL HAYATIMDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLERE YOL AÇTI"

Başarılı bir dört yılı geride bıraktığını belirten Mahir, “Robert Koleji’nde dışarıdan bakınca uzun ama benim için bir solukta geçmiş bir dört yıl geçirdim ve bu yıl son sınıftayım. Bu durum beni her ne kadar üzse de geçirdiğim bu dört yıl hayatımda büyük değişikliklere yol açtı ve kendimi başka bir insan olarak görmeme sebep oldu.

Açıklamak gerekirse, okula ilk kayıt yaptırdığım günden bugüne hayata bakış açımda çeşitli değişiklikler meydana geldi. Öncelikle, çok az insanın yaşadığı küçük bir yerleşim biriminden farklı yapılara sahip insanların olduğu ve yüksek nüfuslu İstanbul’a gelişim bende önce bir duvar etkisi oluşturdu. Ardından da kendimi biraz sendelemiş hissetmeme sebep oldu.

Bu sendeleme ilk başlarda aile özlemi ve alışma sureci ile beraber biraz şiddetlense de okulda insanların sevecen tavrı arkadaşlarımın sıcak dostlukları bunları aşmamda büyük rol oynadı. İlk yani hazırlık yılım İngilizce öğrenmenin zorlukları ile geçerken kurduğum ilişkiler basit ve açık düşünmemi sağladı."

"GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE YOĞUNLAŞTIM"

"İkinci yıl ise çevremdeki insanlar ile beraber Robert Koleji’nin lise eğitim hayatına giriş yaparken, hazırlığın rahatlığından kurtulup sıkı bir tempoyla yola koyuldum. Aldığım dersler ve yaptığım ders dışı aktiviteler kafamda bulanık olan bazı hedeflerimi belirginleştirmeme yardımcı oldu. Örneğin okulun başında kendime beyaz yakalı bir iş hedefi seçerken şu an tamamen girişimcilik üzerine yoğunlaşmış durumdayım ve okulumdaki arkadaşlarımla beraber bu yolda çalışmalar yürütmekteyim.

10. sınıfa geçerken artık yolu da yarılamış olmanın verdiği tecrübeyle başlarda zayıf olan okuldaki ilişkilerim gittikçe güçlenmeye başladı ve okuldaki ailenin bir parçası olmaya başlamış hissederken kendimi de İstanbul'a iyice alışmış hissetmekteydim. 11. sınıf yani geçen yılın başlangıcından itibaren bu aileden ayrılamaya yaklaşmak herkes de olduğu gibi bende de bir burukluk hissettirmeye başladı."

"EĞİTİMİMDEN KOPMADAN AİLEME YARDIM ETMEYE DEVAM EDİYORUM"

"Buna rağmen öğrenim hayatımı bütün yoğunluğu ile devam ettirirken okulumdaki fırsatların tamamından elimden geldiğince yararlanmaya çalıştım. Bu yıl son sınıf oluyorum ve bu durum beni çok heyecanlandırıyor. Geriye dönüp baktığımda ise kendimi eskisinden daha geniş bakış açısına sahip, dünyadan ve insanlardan haberdar biri olarak görmek beni mutlu da ediyor. Bu yoğun öğrenim hayatımın yanında ise ailemin bana ve benim aileme olan desteği hiç azalmadı, tersine arttı.

Yazları öğrenim yoğunluğundan geriye kalan zamanda eğitimimden kopukluk yaşamadan ailevi işime devam ettim. Üniversite telaşı ailemi de sarmış durumda ve onlar da benim kadar heyecanlılar. Ben de bu noktaya kadar gelmeme destek veren basta ailem, büyük küçük fark etmeksizin bütün dostlarım ve öğretmenlerime teşekkür etmek, hız kesmeden yoluma devam etmek istiyorum."

"HEDEFLERİM ZAMAN İLERLEDİKÇE DEĞİŞTİ"

"Hedeflerim ise okula ilk başlarken kendimi ileride bir mühendis veya doktor olarak görmek istediğimi söylemiştim ama bu durum henüz kendimi keşfetmemiş olmamdan dolayı zaman ilerledikçe değişti. Kendimi bu mesleklere yatkın olarak görmediğimi fark ettim. Zamanla okuldan aldığım dersler ve kurduğum ilişkilerin de bana avantajlarıyla kendimi sayılara daha yatkın gördüm ve ekonomiye yöneldim. Şu anda ise bu sektör ile ilgili girişimcilik aktivitelerinde bulunmaktayım.

Başarımın püf noktaları ise hayatımda ne zaman belli bir zaman dilimimi düzensiz hissetsem sadece o zaman dilimi için plan yaptım gerisi için plan yapmaya çalışıp kendimi kısıtlamadım. Yapmaya çalıştım ise de işe yaramadı. Gerisini kendimce yaşamaya karar verdim ve olanları kendi haline bıraktım.

Bu durumun yanlış anlaşılmaması çok önemli; ben hayatı boş vermedim sadece olacak şeyleri plan yaparak kendimden zorla uzaklaştırmadım, tam tersine üzerine giderek yaşadım, tecrübe edindim ve öğrendim. Sanırım bu sayede başarımın püf noktasını anlamış olabilirsiniz.”

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: İLİMİZDEN MAHİR GİBİ ÇOK SAYIDA BAŞARILI ÖĞRENCİ ÇIKTI

Tunceli Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekçi ise son yıllarda Tunceli’den Mahir gibi çok sayıda başarılı öğrencinin çıktığını bunu da yapmış oldukları başarılı çalışmalardan kaynaklandığını belirtti.

Ekmekçi, "İlimize bağlı 7 ilçedeki öğretmenlerle eğitim öğretim konularında fikir alışverişi yapılması, sorunlara çözüm önerileri getirilmesi ve eğitim ortamlarının yeterlilik düzeylerinin yerinde görüşülmesi amacıyla yapılan 'Sözden Kalbe Eğitim Buluşmaları' projesi meyvelerini veriyor.

Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu 'Uzaktan Eğitim' programına ek olarak öğrencilerimiz ve velilerimiz için çeşitli etkinlikler planlayıp hayata geçirdiğimiz 'Farklı Çatılar Altında Bir Arada' etkinliğinde öğretmenlerimizin çeşitli konularda öğrenci ve velilerimizle bir araya gelmeleri sağlanıyor. Öğrencilerimizin ders dışı faaliyetlerde de aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak, çocuklarımızın doğa ile barış içinde yaşamalarına katkıda bulunmak ve başarılarını pekiştirmek için LGS 'de dereceye giren öğrencilerimize 'Kamp Vakti' adlı projemizi hazırladık bunun da çok büyük bir derecede faydalarını görüyoruz.

Öte yandan İstanbul MEF üniversitesi ile Tunceli MEM El Ele Projesi kapsamında , MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile yapılması planlanan bir protokol çerçevesinde Çemişgezek Yatılı Bölge okulunuzda ve Ovacık Yeşilyazı Yatılı Bölge okullarımızda okuyan öğrencilerimize uzaktan çevrimiçi Bire bir eğitim desteği sağlanacak. Tek isteğimiz ilimizden nice Mahir’ler çıkarmak” diye konuştu.