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Türkiye 5 yaşındaki Kumsal’ı arıyor

Kader Karakaya, ayrı yaşadığı kocası Adem Karakaya’nın kızı Kumsal Karakaya’yı gittiği anaokulundan kaçırdığını iddia ederek Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye başvurdu

Türkiye 5 yaşındaki Kumsal’ı arıyor
HABERTURK.COM

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, masaya 5 yaşındaki Kumsal'ın kaybolmasını yatırdı. Kader Karakaya (23) ayrı yaşadığı kocası Adem Karakaya’nın kızı Kumsal Karakaya'yı gittiği anaokulundan kaçırdığını iddia ederek Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye başvurdu.

Kumsal’ı 27 Eylül’de Gaziantep’teki okuduğu anaokulundan kaçıran Adem hakkında iddialar havada uçuştu. İddialara göre Adem, Kader ile olan evliliği sürecinde yaşlı kadınlarla beraber olduğu öne sürüldü. Öte yandan Adem’in kızı Kumsal ile abla Nursel’in, görümcesi olan Hatice G.’nin Bodrum’daki evinde saklamış olabileceği ihtimali üzerinden duruldu.

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