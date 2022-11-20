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Türkiye - Çekya maçı yazar yorumları

A Milli Futbol Takımı, Gaziantep'te oynanan özel maçta Çekya'yı 2-1 yendi. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi

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  • Türkiye - Çekya maçı yazar yorumları! Uğur Meleke: Milli takımın planı belli oldu... - Spor haberleri

    SERKAN AKCAN: GEÇER NOT

    Diyarbakır’daki İskoçya maçının ardından dün gece Gaziantep’te Çekya’ya karşı güçlü bir oyun başlangıcı yapmak önemliydi. Kuntz, yine 3-4-3’ü tercih etti fakat bazı isimleri değiştirdi. Sağ stoperde Samet Akaydın oynarken, Çağlar merkezde kaldı, Ozan Kabak ise sol stoper oldu. Onur Bulut’un sağ kanat beki olarak göz doldurur bir performansa çıkması dikkat çekiciydi. Çünkü o bölgede Zeki’ye yakın standartlara yaklaşmamız gerekiyordu.

     
  • Türkiye - Çekya maçı yazar yorumları! Uğur Meleke: Milli takımın planı belli oldu... - Spor haberleri

    Cengiz Ünder’in pası akıl doluydu ama o pası asiste çevirmek için çok usta bir santrfor vuruşu gerekiyordu. Enes de onu yaptı. Şimdi sırada önce Kuntz’u sonra hepimizi EURO2 024 yolunda bu takımın birinci santrforu olacağına ikna etmesi lazım. Peşinen söyleyeyim futbol kamuoyunun önemli bir bölümü Enes Ünal’ın saha duruşu, gelişimi ve yeteneklerine bakarak ikna olmaya dünden razı. (FANATİK)
  • Türkiye - Çekya maçı yazar yorumları! Uğur Meleke: Milli takımın planı belli oldu... - Spor haberleri

    UĞUR MELEKE: UMUTLA GİDİYORUZ

    Euro 2024 Elemeleri öncesi iki doğru rakiple iki faydalı hazırlık maçı yaptık. Robertson’lı, Tierney’li, McGinn’li İskoçya’dan sonra Çekya da aslarıyla sahadaydı. Soucek’li, Coufal’li, Barak’lı Çekler’i de umut veren bir futbolla mağlup ettik Gaziantep’te. Çağlar’ın liderliğinde 180 dakikalık üçlü savunma testimiz başarılıydı. 
  • Türkiye - Çekya maçı yazar yorumları! Uğur Meleke: Milli takımın planı belli oldu... - Spor haberleri

    Ozan hem sağ, hem sol stoperde etkiliydi. Martta başlayacak elemelerde A planımızın 3-4-3 olacağını söyleyebiliriz sanırım rahatlıkla. Milli takımımız Diyarbakır’da ve Antep’te geriden pasla oyun kurmayı denedi, Hakan Çalhanoğlu’nun birinci-ikinci bölge geçişindeki bir virtüöz katkısı vermesiyle bu alanda da sınıfı geçtik. (HÜRRİYET)
  • Türkiye - Çekya maçı yazar yorumları! Uğur Meleke: Milli takımın planı belli oldu... - Spor haberleri

    LEVENT TÜZEMEN: LİDERLER BELLİ 

    İskoçya ve Çekya maçları gösterdi ki; A Milli Takım, EURO 2024'e Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'in liderliğinde hazırlanacak. Sakatlık olmadığı sürece Stefan Kuntz kadroyu belirlerken önce Hakan-Cengiz ikilisini yazacak ardından diğer isimleri belirleyecek. İki milli maça kadar böyle etkili bir Hakan Çalhanoğlu izlemedim. Kuntz'un daha çok yurt dışında oynayan oyunculardan oluşturduğu A Milli Takım'ı Hakan bir orkestra şefi gibi yönetti.
  • Türkiye - Çekya maçı yazar yorumları! Uğur Meleke: Milli takımın planı belli oldu... - Spor haberleri

    Kaptan sahanın her yerine ayak izini bırakırken, çok koştu, çok çalıştı, ısrarla rakibi kovaladı, rakipten top çaldı, atak kesti, arkadaşlarını hücuma taşıdı, etkili paslar attı ve alkışlanan futbolunu iğne deliğinden geçen bir vuruş sonucu golle süsledi. Cengiz Ünder'in alıştığımız bireysel yeteneğine dayalı futbolunun dışına çıktığını gördük. Cengiz'in, Hakan gibi pas oyununu tercih etmesi, kritik kilit paslar atması ve özellikle ilk golde ayağındaki topu Enes'in koşu yoluna bırakması akıl doluydu. (SABAH)
  • Türkiye - Çekya maçı yazar yorumları! Uğur Meleke: Milli takımın planı belli oldu... - Spor haberleri

    İLKER YAĞCIOĞLU: KEŞKE BİZ DE OLSAYDIK

    Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder iki maçtır takımı sırtlayan isimler oldu. Enes Ünal da La Liga'daki performansını bu maça taşıyarak golle buluştu. Enes'in bu golle öz güvenini artıracağını ve gelecek maçlarda daha rahat hareket edeceğine inanıyorum.
  • Türkiye - Çekya maçı yazar yorumları! Uğur Meleke: Milli takımın planı belli oldu... - Spor haberleri

    Milli takımımızda gerçekten çok geniş bir havuz var. Bu kadronun sağlıklı bir oyun sistemine kavuştuktan sonra çok tehlikeli olabileceğini biliyorum. Bu iki galibiyet, Avrupa'da 'çetin ceviz' olarak gösterilen takımları mağlup etmek, A Milli Takım için psikolojik açıdan üstünlüğü ele almasına yardımcı olacak. İki karşılaşmayı izledikten sonra "Keşke Katar'da olsaydık" demeye başladık bile... (TAKVİM)
  • Türkiye - Çekya maçı yazar yorumları! Uğur Meleke: Milli takımın planı belli oldu... - Spor haberleri

    BİLAL MEŞE: MUTLUYUZ, UMUTLUYUZ

    İskoçya ve Çekya maçlarında gözlemlediğimiz tek sıkıntı, kim ne derse desin, forvet hattında yaşanıyor. Burak Yılmaz’ın yerini dolduracak şimdilik iki isim var önümüzde, biri Cenk Tosun, diğeri Enes Ünal. Elbette Burak özel bir golcüydü, onun boşluğunu doldurmak çok zor. Bakalım Kuntz’un kantarında bu ikilinin hangisi ağır basacak? 
  • Türkiye - Çekya maçı yazar yorumları! Uğur Meleke: Milli takımın planı belli oldu... - Spor haberleri

    İşin özeti, hazırlık ve test maçlarını, kadro arayışlarını Çekya karşısında tamamladık, elemeler için son provaları yaptık. Kuntz’un elinin altında pırıl pırıl bir kadro var, hani benzetme yerindeyse, “seç seç al, oynat” misali. Açıkçası bizi mutlu ettiniz, EURO 2024 için umutlandırdınız, yolunuz açık, şansınız bol olsun. (MİLLİYET)
  • Türkiye - Çekya maçı yazar yorumları! Uğur Meleke: Milli takımın planı belli oldu... - Spor haberleri

    OLCAY ÇAKIR: BOL ALKIŞLI BİR GECE

    Milli takım dün akşam; ilk kez forma giyenler ve deneyimliler olmak üzere iki farklı ruh halini sahaya yansıtacak 'Deneme' kadrosuyla sahaya çıktı. Bir hazırlık maçı için olması gereken de buydu. Deneyimliler kategorisinde özellikle Hakan Çalhanoğlu belki de sürekli onu eleştiri oklarına hedef yapan konuda bambaşka bir milli takım seviyesi gösterdi izleyenlere. 

     
  • Türkiye - Çekya maçı yazar yorumları! Uğur Meleke: Milli takımın planı belli oldu... - Spor haberleri

    Diğer deneyimliler kategorisinde Cengiz’le birlikte bence sahanın yıldızları oldular. Cengiz, mükemmel asistiyle Enes’in de şansızlığını kırmasına katkı verdi. Enes’in gol atması milli takımın 'Atanları' kısmında önümüzdeki sürece umutları artıran bir başka konu oldu. Dün akşam üçlü savunmamız, kenar oyuncularımız, acemiliklerimiz bize 'Daha sık birlikte olunursa' bir çok şeyi çözer bu milli takım dedirtti. (FANATİK)
  • Türkiye - Çekya maçı yazar yorumları! Uğur Meleke: Milli takımın planı belli oldu... - Spor haberleri
  • Türkiye - Çekya maçı yazar yorumları! Uğur Meleke: Milli takımın planı belli oldu... - Spor haberleri
  • Türkiye - Çekya maçı yazar yorumları! Uğur Meleke: Milli takımın planı belli oldu... - Spor haberleri
  • Türkiye - Çekya maçı yazar yorumları! Uğur Meleke: Milli takımın planı belli oldu... - Spor haberleri
  • Türkiye - Çekya maçı yazar yorumları! Uğur Meleke: Milli takımın planı belli oldu... - Spor haberleri
  • Türkiye - Çekya maçı yazar yorumları! Uğur Meleke: Milli takımın planı belli oldu... - Spor haberleri

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