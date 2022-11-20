Türkiye - Çekya maçı yazar yorumları

OLCAY ÇAKIR: BOL ALKIŞLI BİR GECE

Milli takım dün akşam; ilk kez forma giyenler ve deneyimliler olmak üzere iki farklı ruh halini sahaya yansıtacak 'Deneme' kadrosuyla sahaya çıktı. Bir hazırlık maçı için olması gereken de buydu. Deneyimliler kategorisinde özellikle Hakan Çalhanoğlu belki de sürekli onu eleştiri oklarına hedef yapan konuda bambaşka bir milli takım seviyesi gösterdi izleyenlere.