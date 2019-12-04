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İsminin Mazlum Altun olduğu paylaşımlarından anlaşılan bir sosyal medya kullanıcısı yayınladığı videoda elinde sigara ile galiz küfürler ederek tehditler savuruyor. "Sen bittin, kendini ölmüş bil" gibi ifadelerinin yanı sıra kadın cinayetlerini de hadsizce diline dolayan kişi, "Hani diyorlar ya Türkiye'de kadın cinayeti... Kadın var ya adama her şeyi, her pisliği yaptırır" ifadeleri ile kan donduruyor.

"GAZABIMDAN KURTULAMAYACAKSIN!"

Videosunda hitap ettiği kişiye "Sen benim gazabımdan kurtulamayacaksın" diye göz dağı veren şahıs için sosyal medya kullanıcıları "#MazlumAltunTutuklansın" etiketi ile yetkililere çağrıda bulunuyor.

Emniyet birimlerinin sözkonusu kişi için harekete geçtiği öğrenildi