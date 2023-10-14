Haberler Yaşam Türkiye'de 12 çift kalan bozkır kartallarının yuvalarına koruma

Türkiye'de 12 çift kalan bozkır kartallarının yuvalarına koruma Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve Türkiye'de sadece 10-12 çift kaldıkları tahmin edilen bozkır kartallarının yuvaları, bakıma alındı Demirören Haber Ajansı Giriş: 14.10.2023 - 11:53 Güncelleme: 14.10.2023 - 11:53 facebook

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'Dünya Göçmen Kuşları Günü', kuşların her yıl iki defa gerçekleştirdiği zorlu yolculuğa dikkat çekmek ve bu konudaki farkındalığı artırmak için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından her yıl 13 Mayıs ve 14 Ekim'de kutlanıyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, DKMP Genel Müdürlüğü, IUCN'nin kırmızı listesinde 'yüksek tehlike altında' türlerden olan göç kuşu bozkır kartallarının Türkiye'deki yaşam alanlarının korunması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, 'Tehlikedeki Türler Projesi' kapsamında 'Bozkır Kartalı Eylem Planı' hazırlandı.