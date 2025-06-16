Türkiye'de 1500 hasta kalp bekliyor

Antalya'da kurulduğu günden bugüne 7 bine yakın organ nakli ile birçok insana yeni hayat şansı sunulan AÜ Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'nde, geçen yıllara göre kalp nakil sayısında rekor artış yaşanıyor. Son dönemde duyarlılığının artması ve yapılan nakillerle hayatların kurtulması, farkındalığın artmasını sağlıyor. Artan organ bağışı, son dönemde kalp nakillerinde de artış getirdi. Türkiye geneli verilerine göre bu yıl 6 aylık dönemde 20 kalp nakli yapılırken, bunlardan 7'si Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleşti.

KALP YETMEZİ HASTA SAYISI 1 MİLYONU AŞIYOR

Kalp nakli programının ilk olarak 1998 yılında başladığını açıklayan AÜ Tıp Fakültesi Organ Nakli Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Türkay, takip eden süreçte bugüne kadar yapılan kalp nakli sayısının 131'e ulaştığını söyledi. Yılda ortalama 7- 8 kalp nakli uygulanabildiğini belirten Prof. Dr. Türkay, "Halbuki kalp yetmezliği dünyanın en önemli hastalıklarından ya da ölüme neden olan hastalıklarından biri. Ülkemizde şu anda 800 bin ile 1 milyon 200 bin arasında kalp yetmezliği hastası var. Sağlık Bakanlığımızın şu anki listesinde kalp bekleyen hasta sayısı ortalama 1500 iken merkezimizde 400'e yakın hasta beklemekte" diye konuştu.