Türkiye’de çalışanların yüzde 54’ünün mesai saatlerinde sosyal medya ve mesajlaşmaya günde 30 dakikadan fazla zaman ayırdığı ortaya çıktı. Dünyanın diğer ülkelerinde ise işteyken günde en az yarım saatini sosyal medyaya ayıran çalışanların oranı yüzde 26’da kaldı.

Uluslararası işe alım ve danışmanlık şirketi Page Group, Türkiye’nin de dâhil olduğu toplam 15 Avrupa ülkesinde 5 bin 200 çalışan ile iş ve özel yaşamın sınırlarını inceleyen “Çalışan Hayatı Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı.

Buna göre iş saatlerinde arkile mesajlaşanların oranı ise Türkiye’de yüzde 82’leri buluyor. Öte yandan Türkiye çalışanların yüzde 60’ı özel telefonlarını iş için de kullanırken, diğer ülkelerin toplamında bu oran yüzde 44 civarında seyrediyor.

TÜRKİYE’DE HAFTASONU BİLE ÇALIŞIYORUZ

Türkiye’de çalışanların yüzde 70’i hafta sonları da çalan iş telefonlarını açıyor. Diğer Avrupa ülkelerinde ise bu oran yüzde 46. Bununla birlikte Türkiye’de çalışanlar posta kutularına hafta sonu düşen mailleri de kontrol ediyor. Araştırma sonuçlarına göre iş saatleri dışında çalışanların yüzde 87’si sorumluluk duygusu ile, yüzde 38’i ise zorunluluk nedeniyle işle ilgileniyor.

Zorunluluk duygusu Türkiye’de, diğer ülkelere oranla yüksek görünüyor. Özellikle yönetici seviyesinde olmayan çalışanların yüzde 44’ü bu mecburiyeti hissediyor. Yöneticilerin ise yüzde 35’i kendilerini mecbur hissederken, yüzde 90’ı sorumlulukları gereği iş saatleri dışında da erişilebilir olmaya devam ediyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 83’üne çalıştıkları şirket tarafından en az bir cihaz (cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet) temin edildiğini belirtiyor. Katılımcılara bu cihazları hangi amaçla kullandıkları sorulduğunda yüzde 50’ten fazlası sadece profesyonel amaçla kullandıklarını söylüyor. Yönetici seviyesinde olmayan çalışanların yüzde 66’sı şirket cihazlarını sadece profesyonel amaçla kullanırken, yönetici seviyesinde bu oran yüzde 58. Seviye fark etmeksizin, şirket cihazına sahip olmayanların yüzde 60’ı ise kişisel cihazlarını iş amaçlı kullanmaktan çekinmediklerini belirtiyor.

İŞ DIŞINDA DA GÖRÜŞÜLÜYOR

Türkiye’de çalışanların yüzde 70’i iş arkadaşlarıyla ofis saatleri dışında da görüşüyor, yüzde 55’i işle ilgili olmayan konularda birbirlerine mesaj gönderiyor ya da telefonla arıyor, yüzde 57’si sosyalleşmek için iş dışında da buluşuyor, yüzde 32’si hafta sonu etkinliklerine birlikte katılıyor.

Araştırmaya göre Türkiye’deki çalışanların yüzde 27’si tatile iş arkadaşlarıyla çıkarken İtalya, İspanya’da bu oran sadece yüzde 11. Türkiye’de çalışanlar iş arkadaşlıklarını çoğunlukla mesai saatleri dışında da sürdürüyor. Çünkü çalışanların yüzde 91’i işyerindeki arkadaşlarıyla yakın ilişki kurulduğunda verimliliğin iyi anlamda etkilendiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 82’si yöneticilerle kurulan iyi ilişkilerin de aynı şekilde performansa olumlu etkisinden bahsediyor.

‘İŞ YAŞAM DENGESİ ÖNEMLİ’

Araştırmaya göre çalışanların yalnızca yüzde 42’si yöneticileriyle ofis saatleri dışında iletişim kurduğunu söylüyor. Yine yüzde 42’si yöneticileriyle işle ilgili olmayan konularda mesajlaştığını ya da telefonda konuştuklarını söylüyor. Çalışanların yüzde 83’ü işyerinde arkadaş edindiğini belirtiyor. Yöneticileriyle arkadaş olduğunu söyleyenlerin oranı sadece yüzde 37.

İş ve özel yaşam dengesinde çalışan mutluluğunun önemini vurgulayan PageGroup Türkiye Ülke Müdürü Hugo Campo, uzaktan çalışma yöntemlerinin pek çok şirketin organizasyonları içinde yer bulduğunu dile getiriyor.





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