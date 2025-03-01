Türkiye'de CAR-T hücre tedavisi dönemi başlıyor

İş birliği kapsamında, öncelikli olarak AT101'in Türkiye'de yerel üretim altyapısı oluşturulacak ve sonrasında hematolojik kanser tedavisi için onay süreci başlatılacak. Anlaşma ile birlikte TCT, Türkiye'de AT101'in ticarileştirme haklarını alarak klinik denemelerin yürütülmesi ve ürünün üretim sürecinin başlatılması sorumluluğunu üstlenecek.

Üretim süreci ve gerekli eğitimler tamamlandıktan sonra ülkemizdeki ilk hastanın 2026 yılında tedaviye erişiminin sağlanması hedefleniyor.

CAR-T hücre tedavisi, hastanın kendi bağışıklık sisteminden alınan T hücrelerinin yeniden programlanması ile kanser hücrelerini hedef alarak yok eden yenilikçi bir tedavi yöntem. AT101, İKTE ve AbClon'un NEST platformu kullanılarak geliştirdikleri bir CD19 CAR-T tedavisidir ve geleneksel CAR-T tedavilerinden farklı olarak yüksek tedavi etkinliği ve güvenliği sunuyor. AT101'in Güney Kore'de yürütülen Faz 1 klinik denemelerinde yüzde 90'ın üzerinde tedavi başarısı sağlandığı şu anda Faz 2 klinik denemeleri devam ediliyor. 2025 yılı itibarıyla Güney Kore'de hızlandırılmış onay sürecine girmesi planlanan AT101'in Türkiye'de benzeri başarıyı göstermesi için gerekli adımlar atılacak. Üretim süreci ve gerekli eğitimler tamamlandıktan sonra ülkemizdeki ilk hastanın 2026 yılında tedaviye erişiminin sağlanması hedefleniyor.

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Türkiye'de her yıl 10 binden fazla hasta hematolojik kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. AT101'in Türkiye'de onaylanması, bu hastalara umut olacak ve uluslararası hasta akışını artırarak Türkiye'yi bölgesel bir ileri tedavi merkezi haline getirecek.

HEDEF, İLERİ KANSER TEDAVİLERİNDE TÜRKİYE'Yİ MERKEZ HALİNE GETİRMEK

TCT'nin Türkiye'de ileri hücresel terapilerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve hastalara erişiminin sağlanması için teknoloji transferlerini hayata geçiren bir sağlık teknolojileri firması olduğu bu anlaşma kapsamında, TCT: Ürünün yerel üretimini başlatmak için teknoloji transferini yönetecek. AT101'in Türkiye'deki klinik denemelerini yürütecek. Türkiye'deki sağlık ekosistemine CAR-T tedavisinin entegrasyonunu sağlayacağı belirtildi.

Bu sürecin bir parçası olarak, Cytiva gibi küresel biyoteknoloji liderlerinin teknik desteğiyle, Türkiye'de hücresel terapiler için GMP standartlarında üretim altyapısı kurulacak.

Böylelikle hematolojik kanser hastaları için yenilikçi ve etkili bir tedavi seçeneği sunulacak. Türkiye'nin biyoteknoloji ve hücresel tedavi altyapısını güçlendirecek. Türkiye'yi Orta Doğu ve Avrupa için bir CAR-T tedavi merkezi haline getirecek. Yerli üretimle biyoteknoloji alanında dışa bağımlılığı azaltacak.