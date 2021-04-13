Şifreleriniz ne kadar güvenli? 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Son günlerde kişisel verilerin korunması ve siber güvenlik alanında yapılan ihlaller kullanıcıların bu konuda daha çok bilinçlenmesini sağladı. Siber güvenlik uzmanlarına göre, Dark Web üzerinde yaklaşık 2 milyar kullanıcının e-posta ve şifre bilgisi yayınlanıyor. Araştırmalara göre Türkiye’de en çok kullanılan şifreler arasında 123456, abc123 ve 111111 yer alıyor

Veri analizi, yapay zeka, robotik ve siber güvenlik gibi alanlarda faaliyet gösteren yerli bilgi teknolojileri şirketi Cerebrum Tech’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul, kullanıcıları ardışık rakam ve harflerden oluşan şifreler hususunda uyardı.

ŞİFRE SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Erkul, Son günlerde yaşanan kişisel verilerin korunması ve siber güvenlik ile ilgili yaşanan gelişmeler konusunda şunları söyledi:

“Öncelikle bilgilerinin ele geçirildiğini düşünen ya da sızıntı olan web sayfalarında hesapları olan kullanıcıların, hesaplarının şifresini değiştirmesi gerekiyor. Olası hak ihlallerinde yasal yollara başvurmak mümkündür fakat izinsiz kopyalanmış verilerinizi kurtarmak mümkün olmayabilir. Kişisel siber güvenliğimizi sağlamak için, ortak ağ kullanımı, ortak ağlarda güvenli kanallar kullanma gibi hususlara özen gösterebiliriz. Şifrelerimizi karmaşık ve hatta anlamsız kombinasyonlar halinde seçebiliriz. Her ne kadar hepsini hatırlamak zor olsa da her platformda farklı şifreler tercih edebilir ve şifrelerimizi sık sık değiştirebiliriz.”

Kurumsal tarafta ise şirketler için en tepeden başlayarak bir ‘siber güvenlik kültürü’ oluşturmanın gerekliliğine dikkat çeken Erkul, “Şirketlerin yapısına uygun siber güvenlik kuralları, prosedürleri ve sistemleri kurulmalı. Çalışanların siber güvenlik önlemlerine göre eğitilmesi de önemli konular arasında” dedi.

‘VERİ ALTIN DEĞERİNDE’

Erdem Erkul, bu kapsamda güçlü bir siber güvenlik ekosistemi kurma hedefiyle Cerebrum Tech olarak, Limatek ile ortaklık yaptıklarını söyledi. Verilen bilgiye göre 2020 yılında siber güvenlik alanında 185 milyar dolar seviyesinde olan pazar hacminin, 2023 yılına gelindiğinde 248 milyar dolar seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Bu pazarda siber güvenlik alanında milli yazılımların önemine vurgu yapan Limatek Sistem Genel Müdürü Canan Okutanoğlu "Öncelikle, ‘Güvenli cihaz, güvenli bağlantı’ sloganıyla ülkemizde yerli siber güvenlik çözümleri üretmek için 6 yıl önce çıktığımız bu yolda, Cerebrum Tech ile yaptığımız ortaklık ile ülke sınırlarını aşıyor ve siber güvenlik çözümlerinde ülkemizden bir dünya markası çıkaracak olmanın heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu. Okutanoğlu, “Verinin altın değerinde olduğu günlerdeyiz, bu değerin her geçen gün hızla artış gösterdiğini görüyoruz. Bu bağlamda siber güvenlik alanında yerli ve milli markalar çıkarabilmek oldukça önemli” dedi.