Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam "Görülmesi çok zor" Iğdır'da halkalandı

        Türkiye'de en nadir görülen kuşlardan küçük su çulluğu, Iğdır'da halkalandı

        Türkiye'de en nadir görülebilen kuşlardan olan küçük su çulluğu (Lymnocryptes minimus), göç için geldiği Iğdır'da halkalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 09:22 Güncelleme: 20.10.2025 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Görülmesi çok zor" Iğdır'da halkalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KuzeyDoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle, Koç ve Utah üniversitelerinin katkılarıyla Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyündeki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'ndeki çalışmalar devam ediyor.

        #resim#1304665#

        Gönüllülerce yürütülen çalışmalarda, kuş yakalama maksadıyla kurulan ağlara Türkiye'de en nadir görülebilen türler arasında yer alan küçük su çulluğu takıldı.

        Küçük su çulluğu, KuzeyDoğa ekibince halkalanıp doğal ortamına salındı.

        "GÖRÜLMESİ ÇOK ZOR BİR TÜR, GÖRÜLÜNCE DE TANIMLANMASI ZOR OLABİLİYOR"

        REKLAM

        KuzeyDoğa Derneği Başkanı, Koç ve Utah üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, 2006'dan bu yana merkezde çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

        Bu bölgede küçük su çulluğuna en son 2007 yılında rastlandığını belirten Şekercioğlu, yıllar sonra bu türe tekrar rastlanmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

        Kuşla ilgili bilgi veren Şekercioğlu, "Diğer su çulluklarımızdan daha zor görülen, saklanan bir tür. Normal su çulluğumuz kalktığında genellikle ses çıkarıp biraz uzak mesafeye, bazen yüzlerce metreye giderken küçük su çulluğu neredeyse üzerine basılacak bir mesafeye kadar saklanır, kalkmaz. Son anda fırlayıp, uçup çok uzağa gitmeden konup hemen saklanır ve bazen de koşup uzaklaşır ama uçmadan. O yüzden görülmesi çok zor bir tür. Görülünce de tanımlanması zor olabiliyor" dedi.

        Kuşun çok zor görüldüğüne işaret eden Şekercioğlu, "(2006'dan bu yana) Şimdiye kadar ağlarımızda 190 bin kadar kuş yakaladık ve bu (küçük su çulluğu) 10 binde 1'den daha az yakalanan bir türümüz. Öyle ender bir tür ki Batı Avrupa kuş kitaplarında da olmayan ama Türkiye'nin kuşları kitabında olan bir türümüz" diye konuştu.

        "TÜRKİYE'MİZDE ENDER OLARAK GÖRÜLEN BİR TÜR"

        Kuşun ayağına Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde halkalandığını gösteren halka takılarak doğal ortamına salındığını anlatan Şekercioğlu, şunları kaydetti:

        "İngilizcesi de 'jack snipe' dediğimiz bir tür ve çok özel bir türümüz. Tabii bu da küçük olduğu için uydu vericisi takamıyoruz, keşke takabilsek de nereye göç ettiğini öğrensek. Iğdır'da yıl boyu olduğunu düşündüğümüz bir tür. Özellikle bu Aras Nehri Kuş Cenneti, Bulakbaşı gibi sulak alanlarımızda ama emin değiliz çünkü Türkiyemizde ender olarak görünen bir tür. Yani hep bulunsa da denk gelmek, tanımlamak zor. Şimdi bunun halkasını da taktık, doğaya saldık."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #küçük suçulluğu
        #Iğdır
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Boşandılar
        Boşandılar
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        İsrail: Ateşkes yeniden uygulanmaya başladı
        İsrail: Ateşkes yeniden uygulanmaya başladı
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi