Türkiye'de her bir elektrikli araç başına kaç istasyon düşüyor?

Her geçen gün büyümeye devam eden elektrikli araç pazarında, yerli otomobil Togg'un satışa sunulması ile hareketli günler yaşanıyor.

Togg'un yıl sonuna kadar 20 bin adet yerli elektrikli SUV T10X teslim etme hedefini açıkladığı günlerde ise, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Tesla'dan yapılan açıklamada, markanın 4 Nisan itibariyle Türkiye'de satışlara başlayacağı bildirildi. Tesla'nın Türkiye'deki ilk modelinin ise Almanya'da üretilen Model Y olması bekleniyor.

Hatırlanacak olursa, 2022'de Türkiye'de satılan elektrikli otomobil sayısı adeta patlama yaparak yüzde 250'nin üstünde arttı ve Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) verilerine göre 8 bin 200 adedi buldu. Böylece elektrikli otomobiller ilk kez pazarın yüzde 1'ini aşarak yaklaşık yüzde 1.5 pazar payına ulaştı.

Fakat, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), TEHAD'dan farklı olarak 2022 genelindeki elektrikli otomobil satış rakamını 7 bin 733 adet şeklinde açıklamıştı. Bu farkın sebebi ise, Skywell'in 2022'de ODMD üyesi olmaması, dolayısı ile Çinli markanın satış rakamının ODMD verilerine yansımamasından kaynaklanıyor.

Ocak 2023'ten itibaren Skywell'in satış rakamlarının da yansıdığı ODMD verilerine göre, 2023'ün ilk iki ayında Türkiye'deki elektrikli araç satışları geçen yıla göre yüzde 342 oranında artarak bin 922 adede yükseldi. Böylece elektrikli otomobillerin toplam pazardan aldığı pay da yüzde 2'ye ulaştı.

Bu payın yıl sonuna kadar ciddi oranda artacağı söylenebilir.

PAZAR PAYLARI ARTACAK

Togg'un 20 bin otomobil satma hedefi ve Tesla ile diğer markaların da 20 bin adet elektrikli otomobil satacağı öngörüsü ile, bu yıl elektrikli otomobil satışlarının 40 bin adede çıkması bekleniyor.

Sektör kaynaklarının bu yıl geçen yıla benzer büyüklükte bir otomobil pazarı gerçekleşeceği tahminini de hesaba katarsak, 2023'te elektrikli otomobillerin pazar payının yüzde 7'ye kadar çıkacağını söyleyebiliriz.

İşte böyle bir tabloda, elektrikli araç sahiplerinin ve elektrikli bir otomobil almak isteyenlerin en büyük merakı ise Türkiye'deki şarj istasyonu sayısı olacaktır.

İSTASYON SAYISI İKİYE KATLANACAK

TEHAD verilerine göre, kamuya açık elektrikli araç şarj ünite sayısı 6 bin 500 adet seviyesinde. Türkiye'de 122 firmanın şarj ağı lisansı aldığını açıklayan TEHAD, 2023 sonunda bu rakamın 13 bin adede kadar çıkabileceğini öngörüyor.

Türkiye yollarındaki elektrikli otomobil sayısı ise, yine TEHAD verilerine göre Mart 2023 itibariyle 14 bin 552 adet olarak açıklanıyor.

Dolayısı ile, Türkiye'deki her bir elektrikli araç başına 0.45 adet şarj istasyonu düştüğünü söyleyebiliriz.

Elektrikli araç satışı ve şarj istasyonu yatırımları öngörüleri üzerinden yıl sonunda tablonun nasıl olacağına da bakmak da fayda var.

Yukarıdaki satırlarda da ifade ettiğimiz üzere, 2023 sonunda 40 bin adet elektrikli araç satılacağı tahmin edilirken, şarj istasyonu sayısının da 13 bin adede yükseleceği öngörülüyor.

Tahminler, 2023 sonunda elektrikli araç başına düşen şarj istasyonu sayısının azalacağını gösteriyor.

AVRUPA'DA DURUM NASIL?

Avrupa'da elektrikli otomobil satışları toplam otomobilin pazarının yüzde 10'unu oluşturuyor. Şarj istasyonu yatırımları da, araç satışları ile paralel hızda artıyor.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, elektrikli araçlar şarj istasyonlarının yüzde 50'ye yakını Hollanda ve Almanya'ya bulunuyor.

Öyle ki, 2022'de 471 bin 394 adet elektrikli aracın satıldığı Almanya’da, 87 bin 674 şarj istasyonu kullanımda.

Aynı dönemde 73 bin 394 elektrikli otomobilin satıldığı Hollanda'da ise 111 bini aşkın şarj istasyonu yer alıyor. Hollanda bu alanda Avrupa lideri konumunda.

Türkiye elektrikli otomobil pazarına yakın büyüklükteki İtalya'da ise, şarj istasyonlarının sayısı 2022 yılı sonu itibarıyla 37 bin 186 adedi bulmuş durumda.