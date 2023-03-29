Tesla'nın Türkiye için yaptığı '4/4' şeklindeki paylaşım, ABD’li elektrikli otomobil üreticisinin 4 Nisan'da Türkiye'de satışa başlayacağı şeklinde bir beklenti yarattı.
Şirketin, henüz hangi modeli ile Türkiye pazarına gireceği açıklanmazken, önceki gün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bu konu hakkında da bir ipucu verildi.
Öyle ki, paylaşımdaki görselde yer alan Model Y'nin, Türkiye'de resmi kanallardan satılan ilk Tesla olması bekleniyor.
İşte tüm bunlar, Tesla'nın Türkiye'de hangi fiyattan satışa çıkacağını da merak konusu haline getiriyor.
Bu konuda elimizde kesin bir bilgi olmamak ile birlikte, Model Y'nin özelliklerine bakarak fikir edinmek mümkün.
GÜMRÜĞE TAKILMADAN GELECEK
Öncelikle, Tesla Model Y'nin Almanya'da üretildiğini belirtelim. Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne üye olması sebebi ile, otomobil Türkiye'ye herhangi bir ek vergi görmeden gelebilecek.
Hatırlanacak olursa, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere Mart ayı başında yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanması kararı alınmıştı.
Bu karar sonrası, Çin'in Şangay kentinde ürettiği otomobilleri Türkiye'ye getirmeyi planlayan Tesla’nın, Türkiye kararını yeniden gözden geçirmeye başladığı iddia edilmişti.
Tesla'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Model Y'ye yer vermesi, Şangay fabrikasında üretilen Model 3'ün Türkiye'ye getirilmek için beklemeye alındığını gösteriyor.
Model Y üzerinden devam edecek olursak, Almanya ve ABD’de üretilen Tesla Model Y, ABD'de sadece çift elektrikli motorlu versiyonu ile satılırken, Avrupa'da ise otomobilin arkadan itişli versiyonları da tüketiciye sunuluyor.
Dolayısı ile, Türkiye'ye de otomobilin arkadan itişli versiyonunun gelme ihtimali bulunuyor.
YÜZDE 50 ÖTV'YE GİRİYOR
Bu versiyonda batarya kapasitesi 60 kWh, elektrikli motor gücü ise 220 kW olarak açıklanıyor. Otomobilin menzili ise 452 kilometre seviyesinde.
Otomobilin gücünün 160 kW'nın üzerinde olması ise, son yapılan düzenlemeye göre ÖTV oranının en düşük yüzde 50 olacağını gösteriyor.
Bu noktada, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili T10X'in arkadan itişli versiyonlarının tümünün yüzde 10 ÖTV'de kaldığını hatırlatalım.
Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller, eğer motor gücü 160 kW'nin üzerinde ise, yüzde 50 ve yüzde 60 ÖTV dilimine giriyor. Bu gruptaki elektrikli otomobillerin ise, vergisiz fiyatı 1 milyon 350 bin TL'nin altında kalanlar yüzde 50, üstünde kalanlar ise yüzde 60 ÖTV dilimine giriyor.
Model Y'nin arkadan itişli versiyonu İngiltere'de 44 bin 990 pounddan başlayan fiyatlar ile satışa sunulurken, Almanya'da ise 44 bin 890 eurodan başlayan fiyatlar karşımıza çıkıyor.
TEŞVİKLERDEN YARARLANIYOR
Model Y'nin Türkiye fiyatı hakkında tahminde bulunmak için ise, otomobilin üretim yeri olan Almanya'daki fiyatını yakından incelemekte fayda var.
Almanya, dünyada elektrikli otomobiller için teşvik veren ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Öyle ki, fiyatı 40 bin euronun altında olan elektrikli araçlar için, tüketicinin 4 bin 500 euroluk devlet teşviği alma hakkı bulunuyor. Bu teşvikten faydalanmak için, satın alınan elektrikli otomobili en az 12 ay süreyle satmama şartı aranıyor.
Ülkede devletin elektrikli otomobil alanlara bireysel başvurular sonucu verdiği teşvikler haricinde, şirketler de tüketicileri 'çevreci araç' aldıkları için ödüllendiriyor. Bu da, Almanya'da elektrikli otomobil alanların neredeyse 10 bin euroya yakın mali destek almasını sağlıyor.
Alman vergi sistemine kısaca baktıktan sonra gelelim Model Y'nin fiyatına.
Otomobilin arkadan itişli giriş versiyonunun ülkedeki son fiyatı 45 bin 870 euro olarak açıklanıyor. Bu fiyatın içinde 980 euroluk teslimat ücreti yer alıyor. Bu düşüldüğünde, geriye kalan 44 bin 890 euro üzerinden net fiyata ulaşmak mümkün.
|MARKA
|MODEL
|BATARYA
|GÜÇ
|MENZİL
|ÖTV
|FİYAT
|Audi
|e-tron
|95 kWh
|300 kW
|390 km
|60%
|3.346.195 TL
|e-tron Sportback
|95 kWh
|300 kW
|399 km
|60%
|3.427.567 TL
|Hyundai
|ioniq 4x2
|58 kWh
|125 kW
|384 km
|10%
|1.437.167 TL
|Kona electric
|39.2 kWh
|100 kW
|305 km
|10%
|965.452 TL
|Kona electric
|64 kWh
|150kW
|484 km
|10%
|1.111.851 TL
|Jaguar
|I-Pace
|90 kWh
|294 kW
|470 km
|60%
|2.964.300 TL
|Kia
|Niro EV
|64.8 kWh
|150 kW
|460 km
|10%
|1.399.385 TL
|EV6 Prestige
|77.4 kWh
|168 kW
|528 km
|60%
|2.278.420 TL
|EV6 GT-Line
|77.4 kWh
|239 kW
|484 km
|60%
|2.680.000 TL
|EV6 GT
|77.4 kWh
|430 kW
|424 km
|60%
|3.020.000 TL
|Mercedes
|EQC 400
|80 kWh
|300 kW
|403 km
|60%
|3.233.500 TL
|EQA 350
|66.5 kWh
|215 kW
|422 km
|50%
|1.970.738 TL
|EQB 350
|66.5 kWh
|215 kW
|407 km
|50%
|2.127.338 TL
|MG
|ZS EV
|72.6 kWh
|116 kW
|440 km
|10%
|1.379.000 TL
|Opel
|Mokka-e
|50 kWh
|100 kW
|327 km
|10%
|966.900 TL
|Togg
|T10X V1 RWD Standart
|52.4 kWh
|160 kW
|314 km
|10%
|953.000 TL
|T10X V2 RWD Standart
|52.4 kWh
|160 kW
|314 km
|10%
|1.055.000 TL
|T10X V2 RWD Uzun
|88.5 kWh
|160 kW
|523 km
|10%
|1.215.000 TL
|Tesla
|Model Y RWD
|60 kWh
|220 kW
|455 km
|50%
|*1.459.000 TL
|Model Y Long Range
|78 kWh
|378 kW
|533 km
|50%
|*1.798.000 TL
|Model Y Performance
|78 kWh
|393 kW
|514 km
|50%
|*2.114.000 TL
|Seres
|3
|53.61 kWh
|120 kW
|310 km
|10%
|991.250 TL
|Skywell
|ET5 Premium Line
|71.98 kWh
|150 kW
|400 km
|10%
|1.299.900 TL
|ET5 Premium Plus
|71.98 kWh
|150 kW
|400km
|10%
|1.599.000 TL
|ET5 LR Legend
|85.96 kWh
|150 kW
|489 km
|10%
|1.499.000 TL
|ET5 LR Exclusive
|85.96 kWh
|150 kW
|489 km
|50%
|1.899.000 TL
|Subaru
|Solterra
|71.4 kWh
|160 kW
|466 km
|10%
|1.409.402 TL
|Volvo
|XC40 Recharge P6
|78 kWh
|170 kW
|425 km
|50%
|1.759.658 TL
|C40 Recharge P6
|78 kWh
|170 kW
|438 km
|50%
|1.795.058 TL
|C40 Recharge P8
|78 kWh
|300 kW
|450 km
|50%
|1.980.969 TL
|* Tahmini fiyat
Öyle ki, Tesla Almanya'da Model Y için 2 bin 250 euro tüketici teşviği veriyor. Dolayısı ile, otomobilin aslında vergiler dahil fiyatı 47 bin 140 euroyu buluyor. Almanya'da otomobillere yüzde 19 oranında Türkiye'deki KDV niteliğinde bir vergi uygulandığı hesaba katıldığında, otomobilin Almanya'daki vergisiz fiyatının 39 bin 816 euro olduğu ortaya çıkıyor.
Tesla'nın Türkiye'de satışa sunacağı Model Y'nin gümrükten bu fiyat ile giriş yapacağını varsayarsak, Model Y'nin Türkiye'deki vergisiz fiyatının güncel kur üzerinden 824 bin 191 TL olacağını söyleyebiliriz.
Buna, yüzde 18 KDV ve otomobilin motor gücü sebebi ile yüzde 50 ÖTV dilimine gireceğini dahil edersek, Tesla Model Y'nin Türkiye'de 1 milyon 459 bin TL seviyesinden satışa sunulacağını söylemek mümkün. Bu hesaba lojistik maliyetlerinin dahil edilmediğini ve ülke bazında kâr marjlarının da değişiklik gösterebileceğini belirtelim. Ayrıca, Tesla'nın Model Y'nin daha güçlü versiyonlarını Türkiye'ye getirmesi halinde, bu versiyonların fiyatları 2 milyon TL'yi bulabilir, hatta geçebilir de.
Sonuç olarak, yaptığımız hesaplamada Model Y'nin kesin olmasa bile başlangıç fiyatını yaklaşık olarak elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Togg T10X'in üzerinde kalan Model Y'nin fiyatının, benzer ölçülerdeki Avrupalı rakiplerinden ucuz olması ise dikkat çekiyor.
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