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Tesla Türkiye'ye kaça gelecek?

Tesla'nın 4 Nisan 2023'ten itibaren Türkiye'ye geleceğinin ipucu niteliğindeki sosyal medya paylaşımı, satışa sunulacak otomobilin özellikleri ve fiyatını da şimdiden merak konusu haline getirdi. Paylaşımdaki görselde yer alan ve Almanya'da üretilen Model Y'nin, Türkiye'de resmi kanallardan satılan ilk Tesla olması bekleniyor. Otomobilin teknik özelliklerine bakıldığında ÖTV oranının yüzde 50 olması öngörülürken, Almanya'daki fiyatlar üzerinden yapılan hesaplamada Türkiye'de 1.5 milyon TL'nin altında bir fiyat ile satışa çıkma ihtimali olduğu görülüyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Tesla Türkiye'ye kaça gelecek?

Tesla'nın Türkiye için yaptığı '4/4' şeklindeki paylaşım, ABD’li elektrikli otomobil üreticisinin 4 Nisan'da Türkiye'de satışa başlayacağı şeklinde bir beklenti yarattı.

Şirketin, henüz hangi modeli ile Türkiye pazarına gireceği açıklanmazken, önceki gün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bu konu hakkında da bir ipucu verildi.

Öyle ki, paylaşımdaki görselde yer alan Model Y'nin, Türkiye'de resmi kanallardan satılan ilk Tesla olması bekleniyor.

İşte tüm bunlar, Tesla'nın Türkiye'de hangi fiyattan satışa çıkacağını da merak konusu haline getiriyor.

Bu konuda elimizde kesin bir bilgi olmamak ile birlikte, Model Y'nin özelliklerine bakarak fikir edinmek mümkün.

GÜMRÜĞE TAKILMADAN GELECEK

Öncelikle, Tesla Model Y'nin Almanya'da üretildiğini belirtelim. Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne üye olması sebebi ile, otomobil Türkiye'ye herhangi bir ek vergi görmeden gelebilecek.

Hatırlanacak olursa, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere Mart ayı başında yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanması kararı alınmıştı.

Bu karar sonrası, Çin'in Şangay kentinde ürettiği otomobilleri Türkiye'ye getirmeyi planlayan Tesla’nın, Türkiye kararını yeniden gözden geçirmeye başladığı iddia edilmişti.

Tesla'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Model Y'ye yer vermesi, Şangay fabrikasında üretilen Model 3'ün Türkiye'ye getirilmek için beklemeye alındığını gösteriyor.

Model Y üzerinden devam edecek olursak, Almanya ve ABD’de üretilen Tesla Model Y, ABD'de sadece çift elektrikli motorlu versiyonu ile satılırken, Avrupa'da ise otomobilin arkadan itişli versiyonları da tüketiciye sunuluyor.

Dolayısı ile, Türkiye'ye de otomobilin arkadan itişli versiyonunun gelme ihtimali bulunuyor.

YÜZDE 50 ÖTV'YE GİRİYOR

Bu versiyonda batarya kapasitesi 60 kWh, elektrikli motor gücü ise 220 kW olarak açıklanıyor. Otomobilin menzili ise 452 kilometre seviyesinde.

Otomobilin gücünün 160 kW'nın üzerinde olması ise, son yapılan düzenlemeye göre ÖTV oranının en düşük yüzde 50 olacağını gösteriyor.

Bu noktada, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili T10X'in arkadan itişli versiyonlarının tümünün yüzde 10 ÖTV'de kaldığını hatırlatalım.

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller, eğer motor gücü 160 kW'nin üzerinde ise, yüzde 50 ve yüzde 60 ÖTV dilimine giriyor. Bu gruptaki elektrikli otomobillerin ise, vergisiz fiyatı 1 milyon 350 bin TL'nin altında kalanlar yüzde 50, üstünde kalanlar ise yüzde 60 ÖTV dilimine giriyor.

Model Y'nin arkadan itişli versiyonu İngiltere'de 44 bin 990 pounddan başlayan fiyatlar ile satışa sunulurken, Almanya'da ise 44 bin 890 eurodan başlayan fiyatlar karşımıza çıkıyor.

TEŞVİKLERDEN YARARLANIYOR

Model Y'nin Türkiye fiyatı hakkında tahminde bulunmak için ise, otomobilin üretim yeri olan Almanya'daki fiyatını yakından incelemekte fayda var.

Almanya, dünyada elektrikli otomobiller için teşvik veren ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Öyle ki, fiyatı 40 bin euronun altında olan elektrikli araçlar için, tüketicinin 4 bin 500 euroluk devlet teşviği alma hakkı bulunuyor. Bu teşvikten faydalanmak için, satın alınan elektrikli otomobili en az 12 ay süreyle satmama şartı aranıyor.

Ülkede devletin elektrikli otomobil alanlara bireysel başvurular sonucu verdiği teşvikler haricinde, şirketler de tüketicileri 'çevreci araç' aldıkları için ödüllendiriyor. Bu da, Almanya'da elektrikli otomobil alanların neredeyse 10 bin euroya yakın mali destek almasını sağlıyor.

Alman vergi sistemine kısaca baktıktan sonra gelelim Model Y'nin fiyatına.

Otomobilin arkadan itişli giriş versiyonunun ülkedeki son fiyatı 45 bin 870 euro olarak açıklanıyor. Bu fiyatın içinde 980 euroluk teslimat ücreti yer alıyor. Bu düşüldüğünde, geriye kalan 44 bin 890 euro üzerinden net fiyata ulaşmak mümkün.

MARKA MODEL BATARYA GÜÇ MENZİL ÖTV FİYAT
Audi e-tron 95 kWh 300 kW 390 km 60% 3.346.195 TL
e-tron Sportback 95 kWh 300 kW 399 km 60% 3.427.567 TL
Hyundai ioniq 4x2 58 kWh 125 kW 384 km 10% 1.437.167 TL
Kona electric 39.2 kWh 100 kW 305 km 10% 965.452 TL
Kona electric 64 kWh 150kW 484 km 10% 1.111.851 TL
Jaguar I-Pace 90 kWh 294 kW 470 km 60% 2.964.300 TL
Kia Niro EV 64.8 kWh 150 kW 460 km 10% 1.399.385 TL
EV6 Prestige 77.4 kWh 168 kW 528 km 60% 2.278.420 TL
EV6 GT-Line 77.4 kWh 239 kW 484 km 60% 2.680.000 TL
EV6 GT 77.4 kWh 430 kW 424 km 60% 3.020.000 TL
Mercedes EQC 400 80 kWh 300 kW 403 km 60% 3.233.500 TL
EQA 350 66.5 kWh 215 kW 422 km 50% 1.970.738 TL
EQB 350 66.5 kWh 215 kW 407 km 50% 2.127.338 TL
MG ZS EV 72.6 kWh 116 kW 440 km 10% 1.379.000 TL
Opel Mokka-e 50 kWh 100 kW 327 km 10% 966.900 TL
Togg T10X V1 RWD Standart 52.4 kWh 160 kW 314 km 10% 953.000 TL
T10X V2 RWD Standart 52.4 kWh 160 kW 314 km 10% 1.055.000 TL
T10X V2 RWD Uzun 88.5 kWh 160 kW 523 km 10% 1.215.000 TL
Tesla Model Y RWD 60 kWh 220 kW 455 km 50% *1.459.000 TL
Model Y Long Range 78 kWh 378 kW 533 km 50% *1.798.000 TL
Model Y Performance 78 kWh 393 kW 514 km 50% *2.114.000 TL
Seres 3 53.61 kWh 120 kW 310 km 10% 991.250 TL
Skywell ET5 Premium Line 71.98 kWh 150 kW 400 km 10% 1.299.900 TL
ET5 Premium Plus 71.98 kWh 150 kW 400km 10% 1.599.000 TL
ET5 LR Legend 85.96 kWh 150 kW 489 km 10% 1.499.000 TL
ET5 LR Exclusive 85.96 kWh 150 kW 489 km 50% 1.899.000 TL
Subaru Solterra 71.4 kWh 160 kW 466 km 10% 1.409.402 TL
Volvo XC40 Recharge P6 78 kWh 170 kW 425 km 50% 1.759.658 TL
C40 Recharge P6 78 kWh 170 kW 438 km 50% 1.795.058 TL
C40 Recharge P8 78 kWh 300 kW 450 km 50% 1.980.969 TL
* Tahmini fiyat

Öyle ki, Tesla Almanya'da Model Y için 2 bin 250 euro tüketici teşviği veriyor. Dolayısı ile, otomobilin aslında vergiler dahil fiyatı 47 bin 140 euroyu buluyor. Almanya'da otomobillere yüzde 19 oranında Türkiye'deki KDV niteliğinde bir vergi uygulandığı hesaba katıldığında, otomobilin Almanya'daki vergisiz fiyatının 39 bin 816 euro olduğu ortaya çıkıyor.

Tesla'nın Türkiye'de satışa sunacağı Model Y'nin gümrükten bu fiyat ile giriş yapacağını varsayarsak, Model Y'nin Türkiye'deki vergisiz fiyatının güncel kur üzerinden 824 bin 191 TL olacağını söyleyebiliriz.

Buna, yüzde 18 KDV ve otomobilin motor gücü sebebi ile yüzde 50 ÖTV dilimine gireceğini dahil edersek, Tesla Model Y'nin Türkiye'de 1 milyon 459 bin TL seviyesinden satışa sunulacağını söylemek mümkün. Bu hesaba lojistik maliyetlerinin dahil edilmediğini ve ülke bazında kâr marjlarının da değişiklik gösterebileceğini belirtelim. Ayrıca, Tesla'nın Model Y'nin daha güçlü versiyonlarını Türkiye'ye getirmesi halinde, bu versiyonların fiyatları 2 milyon TL'yi bulabilir, hatta geçebilir de.

Sonuç olarak, yaptığımız hesaplamada Model Y'nin kesin olmasa bile başlangıç fiyatını yaklaşık olarak elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Togg T10X'in üzerinde kalan Model Y'nin fiyatının, benzer ölçülerdeki Avrupalı rakiplerinden ucuz olması ise dikkat çekiyor.

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