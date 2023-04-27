YURT DIŞINDA EN ÇOK SEÇMEN ALMANYA'DA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, en çok seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya oldu.

Almanya'yı 397 bin 86 seçmenin yaşadığı Fransa ve 286 bin 753 seçmenin kayıtlı olduğu Hollanda izledi.