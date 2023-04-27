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Türkiye'deki seçimler için yurt dışında oy verme işlemi başladı

Almanya, Avusturya, KKTC ve Fransa'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemlerine başlandı.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Türkiye'deki seçimler için yurt dışında oy verme işlemi başladı

    ALMANYA

    Türkiye dışında en çok seçmenin bulunduğu Almanya'da 16 kentte seçmenler yerel saatle 09.00'dan itibaren Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanmaya başladı.

    Oylarını kullanmak isteyenler sabahın erken saatlerinde Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
  • Türkiye'deki seçimler için yurt dışında oy verme işlemi başladı

    Seçmenler Köln Başkonsolosluğunda kurulan 12 sandıkta oylarını kullanmaya başladı.

     
  • Türkiye'deki seçimler için yurt dışında oy verme işlemi başladı

    Türkiye'nin, Almanya'da Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Essen, Düsseldorf, Köln, Mainz, Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart, Münih ve Nürnberg kentlerinde başkonsoloslukları bulunuyor.

     

    Bu kentlerin yanı sıra, Türkiye'nin fahri konsolosluklarının bulunduğu Aachen, Bremen ve Regensburg'da da ilave sandıklar kuruldu.
  • Türkiye'deki seçimler için yurt dışında oy verme işlemi başladı

    YURT DIŞINDA EN ÇOK SEÇMEN ALMANYA'DA

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, en çok seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya oldu.

     

    Almanya'yı 397 bin 86 seçmenin yaşadığı Fransa ve 286 bin 753 seçmenin kayıtlı olduğu Hollanda izledi.
  • Türkiye'deki seçimler için yurt dışında oy verme işlemi başladı

    FRANSA 

    Fransa'nın 6 kentinde de oy verme işlemlerine başlandı.

    Fransa'daki Türkler, Paris, Marsilya, Strazburg, Lyon, Nantes, Bordo kentlerindeki sandık merkezinde yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başlarken bu kentlerdeki Türk seçmen, ilk turda 9 Mayıs'a kadar oy verebilecek.
  • Türkiye'deki seçimler için yurt dışında oy verme işlemi başladı

    Fransa'da yaşayan Türk seçmenler ayrıca Mulhouse, Clermont-Ferrand ve Ingre kentlerinde 29 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında oy kullanabilecek.
  • Türkiye'deki seçimler için yurt dışında oy verme işlemi başladı

    AVUSTURYA 

    Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için Avusturya'da Viyana, Salzburg ve Bregenz başkonsolosluklarında oy kullanma işlemi de yerel saatle 09.00’da başladı.

     

    Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için vatandaşlar, yerel saatle 09.00'dan 21.00'a kadar bu 3 başkonsoloslukta oylarını kullanabilecek.
  • Türkiye'deki seçimler için yurt dışında oy verme işlemi başladı

    Yaklaşık 110 bin seçmenin 27 Nisan-9 Mayıs tarihlerinde oy verebileceği ülkede ilk gün sandığa yoğun ilgi gösterildi.

     

    Avusturya'da bu yıl ilk defa Graz, Linz ve Innsbruck kentlerinde de 29-30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde seçmenler sandık başına gidebilecek. İlk defa sandık kurulan bu 3 şehirde 09.00-18.00 saatlerinde seçmenler, vatandaşlık görevlerini yerine getirebilecek.
  • Türkiye'deki seçimler için yurt dışında oy verme işlemi başladı

    Oyunu kullanan Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin ilk gününde Viyana Başkonsolosluğu'na vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini, ilk gün olması nedeniyle bu tür yoğunlukların anlaşılır olduğunu kaydederek 9 Mayıs saat 21.00'e kadar oy verebileceklerini, bu uzun süre zarfında çok fazla beklemeden vatandaşlık görevlerini yerine getirebileceklerini söyledi.
  • Türkiye'deki seçimler için yurt dışında oy verme işlemi başladı

    Viyana Başkonsolosluğu'nda hafta içi 5, hafta sonu 8 sandık vatandaşların hizmetine sunulurken Bregenz ve Salzburg'da hafta içi 2, hafta sonu 3 sandık kurulacak.

     

    Ülkede ilk defa Linz'de 5, Graz'da 2 ve Innsbruck'ta 3 sandıkta oy kullanılabilecek.
  • Türkiye'deki seçimler için yurt dışında oy verme işlemi başladı

    KKTC

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de (KKTC) oy verme işlemi, başkent Lefkoşa ve Gazimağusa'da başladı.

     

    Lefkoşa'daki Atatürk Spor Salonu ve Gazimağusa'daki Doğu Akdeniz Üniversitesi Lala Mustafa Paşa Spor Salonu'na saat 09.00'dan itibaren gelen seçmenler, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oylarını kullanıyor.
  • Türkiye'deki seçimler için yurt dışında oy verme işlemi başladı

    * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

 

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