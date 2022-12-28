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Türkiye'den getirilen ilaçlar sayesinde Gürcistan'da ilaç fiyatları yüzde 60 ila 80 düştü

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, ülkesinin ilaç pazarını bu yıl Türkiye'den getirilen ilaçlara açtıklarını ve ilaç fiyatlarının yüzde 60 ila 80 oranında düştüğünü belirtti.

Türkiye'den getirilen ilaçlar sayesinde Gürcistan'da ilaç fiyatları yüzde 60 ila 80 düştü
AA

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin ilaç pazarını bu yıl Türkiye'den getirilen ilaçlara açtıklarını belirterek "Türkiye pazarının (Gürcistan'a) açılmasının ardından ilaç fiyatlarını yüzde 60 ila 80 oranında, önemli ölçüde düşürmeyi başardık." dedi.

Garibaşvili, başkent Tiflis'te Hükümet Binası'nda yaptığı konuşmada Gürcistan için 2022'yi değerlendirdi.

Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunları yaşadığını ifade eden Garibaşvili, ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Abhazya ile Güney Osetya bölgelerindeki insanların ağır şartlarda yaşadığını belirtti.

Ülkenin toprak bütünlüğünün tekrar sağlanması için barışçıl yöntemleri kullanmaya devam edeceklerini dile getiren Garibaşvili, "Elbette bizim politikamız barışçıldır, bunca savaşın yaralarını sarmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

"ABHAZYA İKİNCİ MONAKO OLABİLİR"

Ülkesinin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması durumunda Abhazya ile Güney Osetya'da ciddi ekonomik yatırımların yapılmasını planladıklarını aktaran Garibaşvili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin birleşmesi durumunda ilk üç yılda Abhazya ve Samachablo'ya (Güney Osetya) yaklaşık 10 milyar dolar yatırım yapabiliriz. Çok rahat organize edilebilir, biz bunu düşündük. Ekonomi Şurası'nda bu konu hakkında tartıştık. Abhazya ikinci Monako olabilir, bu bir abartı değil. Abhazya, ikinci Monako ve Sohum (Abhazya'nın en önemli kenti), ikinci Monte Carlo olabilmesi için büyük bir potansiyele sahip."

"TÜRK İLAÇLARI SAYESİNDE FİYATLAR DÜŞTÜ"

Konuşmasında sağlık alanında uyguladıkları reformlara değinen Garibaşvili, ilaç sektöründe Gürcistan'daki yüksek fiyatların düşürülmesi için Türkiye'den getirilen yüksek kaliteli ilaçlara pazar açtıklarını kaydetti.

Bu yılın başından beri Türkiye'den ilaç ithal etmeye başladıklarını hatırlatan Garibaşvili, "Türkiye pazarının (Gürcistan'a) açılmasının ardından ilaç fiyatlarını yüzde 60 ile 80 oranında, önemli ölçüde düşürmeyi başardık." diye konuştu.

"UKRAYNA SAVAŞI AVRUPA İÇİN BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR SORUN"

Öte yandan, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'da başlattığı savaşa değinen Garibaşvili, söz konusu savaşın tüm dünyayı etkilediğini savunarak "Bu savaş, hem Avrupa kıtasında, bölgemizde ve ülkemizde, hem de dünya siyasetinde büyük etki yarattı ve tüm dünya, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana karşılaşmadığı kadar büyük bir sorunla karşı karşıyadır denebilir." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da devam eden savaştan dolayı derin endişe duyduklarını belirten Garibaşvili, "Ukrayna'nın egemenliğine ve bağımsızlığına desteğimizi bir kez daha teyit ediyorum." dedi.

Fotoğraf: AA

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