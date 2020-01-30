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HaberlerSağlık

Türkiye'den koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek

TİKA, yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağına tıbbi malzeme yükledi

Koronavirüs
AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'ndan (TİKA),edinilen bilgiye göre yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgınının daha fazla yayılmasının önüne geçilebilmesi ve başka ülkelere yayılmaması amacıyla Başkanlık tarafından hazırlanan tıbbi malzemeler, Çinli yetkililere teslim edilecek.

Bu kapsamda, bin biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske, bin tek kullanımlık koruyucu kıyafetin bulunduğu Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu çerçevesinde sağlık ekiplerini ve ekipmanı aldıktan sonra Çin'e hareket edecek.

 

AA'nın haberine göre; ambulans uçak, salgının yaşandığı Wuhan'da yaşayan ve Türkiye'ye dönme taleplerini ileten vatandaşları, sağlık ekipleri ve enfeksiyon uzmanları eşliğinde Türkiye'ye getirecek.

YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGINI

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Wuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Wuhan'da Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, Japonya'da 11 ve Tayvan'da 8 kişide tespit edilmişti.

Bu sabah itibarıyla, ülke genelinde etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 170'e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711'e yükseldi.

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