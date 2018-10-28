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Türkiye genelinde eş zamanlı operasyon: Bin 727 şüpheli yakalandı 

İçişleri Bakanlığı, "Türkiye Güven Huzur (2018-7)" uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan bin 727 kişinin yakalandığını, 25 iş yerinin kapatıldığını ve 2 milyon 492 bin 351 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı

28.10.2018 - 13:11 | Güncelleme: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere provoke edebilecek ya da suç işleyebilecek kişilerin tespit edilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur (2018-7)" uygulaması yapıldı. 

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uygulama kapsamında 39 bin 470 emniyet, 25 bin 857 jandarma ve 577 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 65 bin 904 personel, 248 dedektör köpek, 13 bin 482 kara aracı, 92 deniz aracı, 46 hava aracı olmak üzere toplam 13 bin 620 ekibin katılımı ile 9 bin 71 noktada uygulama yapıldığı ifade edildi.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN BİN 727 KİŞİ YAKALANDI

Uygulamada 650 bin 134 şahıs sorgulandı, 170 bin 191 araç denetlendi ve 24 bin 583 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Ayrıca, adam öldürme suçundan 2, yağma suçundan 10, yaralama suçundan 68, hırsızlık suçundan 55, dolandırıcılık suçundan 22, cinsel saldırı suçundan 3, çocuğun cinsel istismarı suçundan 6, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 29, kaçakçılık suçundan 18, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan 3, silahlı terör örgütüne üye olmaktan 4 ve 6’sı çocuk olmak üzere toplam 29 kayıp şahıs ile bin 478, diğer suçlardan toplam bin 727 aranan şahıs yakalandı.

25 İŞ YERİ KAPATILDI

Yine uygulamalar sonucunda 25 adet iş yeri kapatıldı, 832 adet araç trafikten men edildi, bin 368 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 96 adet aranan araç yakalandı. Diğer yandan 26 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet kurusıkı tabanca, bin 449 adet mermi, 17 adet kesici/delici alet, 5.844 gram esrar, 33 gram eroin, 3,4 gram bonzai, 0,4 gram metanfetamin, 2 adet ecstasy, 78 adet captagon, 40 adet kenevir bitkisi, 74 litre kaçak içki, 4 bin 377 paket kaçak sigara, 13 adet tarihi eser elde edildi. Yapılan işlemler sonucu 186 şahıs gözaltına alındı, ayrıca idari ve trafik yönünden toplam 2 milyon 492 bin 351 TL cezai işlem uygulandı.

 

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