Türkiye - Gürcistan maçı için geri sayım başladı. Zorlu mücadeleye sayılı günler kala maçın biletleri satışa sunuldu. Hatırlanacağı gibi ay-yıldızlılar Gürcistan'da oynanan ilk mücadeleyi 3-2 kazanmıştı. Karşılaşma için bekleyiş sürerken, Türkiye - Gürcistan maçı bilet fiyatları TFF tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. Peki, "Türkiye - Gürcistan maçı biletleri ne kadar? Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda?" İşte detaylar...