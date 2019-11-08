Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı kapsamında Macaristan'a resmi ziyarette bulundu. Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da refakat etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın birlikte düzenledikleri ortak basın toplantısı öncesinde iki ülke arasındaki 10 anlaşmanın imza töreni gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Macaristan İnsan Kaynakları Bakanı Prof. Dr. Miklos Kasler, Türkiye ile Macaristan arasında kültürel işbirliği anlaşmasını imzaladı. İkili anlaşma ile başta sanat olmak üzere kütüphanecilik, yayıncılık, arkeoloji, müzecilik ve ortak geleneklere ilişkin iş birliği yapılacak. Somut olmayan kültürel mirasın korunması, restorasyonu bilimsel olarak araştırılması için ortak projeler de düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, TİKA tarafından restorasyonu tamamlanan ve geçtiğimiz yıl açılışı yapılan Gül Baba Türbesi'ni ziyaretinde de refakat eden Mehmet Nuri Ersoy, daha sonra heyetle birlikte Türkiye'ye döndü.