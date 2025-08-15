Türkiye İş Bankası Müzesi’nde çocuklara özel atölyeler
Türkiye İş Bankası Müzesi'nin devam eden yaz atölyeleri sayesinde çocuklar hem hem öğretici hem de eğlenceli deneyimlerle tanışıyor
Türkiye İş Bankası Müzesi’nin yaz atölyeleri, çocuklara hem öğretici hem de eğlenceli deneyimler sunuyor. Çocuklar finansal okuryazarlık ve tasarrufun önemiyle erkenden tanışıyor; dünyadaki farklı paraların tarihini ve tasarımını keşfediyor; müzede bir zaman yolculuğuna çıkarak kendi tasarımlarını yaratıyor.
Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde düzenlenen ücretsiz çocuk atölyelerine kaydınızı issanat.com.tr adresinden oluşturabilirsiniz.
16 Ağustos Cumartesi
11.00 – İşte Bütçem
17 Ağustos Pazar
11.00 – Dünyanın Parası
20 Ağustos Çarşamba
11.00 – İşte Bütçem
14.00 – Rengarenk Taçlar
29 Ağustos Cuma
12.00 – Müze Hatıram
14.30 – Dünyanın Parası
TÜRKİYE İŞ BANKASI MÜZESİ, EMİNÖNÜ-İSTANBUL
ÜCRETSİZ ÇOCUK ATÖLYELERİ
İŞTE BÜTÇEM
16 Ağustos Cumartesi, 11.00 / 20 Ağustos Çarşamba, 11.00
Yaş grubu: 8-12 yaş
Çocuklara finansal okuryazarlık becerisi kazandırmayı hedefleyen bu atölyede katılımcılar, gelirleriyle harcamalarını dengeleyerek tasarruf yapmayı öğrenecekler. Tasarruf, birikim, bütçe yapmanın ve kaynakları doğru yönetmenin önemi gibi ekonominin temel prensiplerini pekiştirecekler.
DÜNYANIN PARASI
17 Ağustos Pazar, 11.00 / 29 Ağustos Cuma, 14.30
Yaş grubu: 8-12 yaş
Paranın tarihinin ve üzerindeki simgelerden yola çıkarak paraların özelliklerinin keşfedileceği bu atölyede Türkiye ve çeşitli dünya ülkelerinin paraları tanıtılacak. Çocuklar Türk lirasının güvenlik özelliklerini, üzerinde yer alan kişileri ve sembolleri yakından tanıyacak, paranın üretim süreci hakkında bilgi edinip dünyadaki farklı para tasarımlarını inceleyecekler. Öğrendiklerini interaktif bir sunum eşliğinde pekiştirecek olan çocuklar kendi para tasarımlarını da hazırlayacaklar.
RENGARENK TAÇLAR
20 Ağustos Çarşamba, 14.00
Yaş grubu: 4-7 yaş (bir yetişkin eşliğinde)
Ailelerinin eşliğinde müzenin kalıcı sergisi “İş’in 100 Yılı”nda bir zaman yolculuğuna çıkacak olan minikler, kuruluşundan bugüne Banka’nın iktisadi ve sosyal gelişimine tanıklık edecekler. Sergi gezisinin ardından Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki kutlamalardan ilhamla kendi kutlama taçlarını hazırlayacaklar.
MÜZE HATIRAM
29 Ağustos Cuma, 12.00
Yaş grubu: 4-7 yaş (bir yetişkin eşliğinde)
Türkiye İş Bankası Müzesi’nin birbirinden eğlenceli bölümlerini aileleri ve bir eğitmen eşliğinde gezecek olan çocuklar, bankacılık malzemelerini eski-yeni, geçmiş-gelecek ve benzerlik-farklılık kavramları üzerinden inceleyecekler. Keşfettikleri nesneleri ve mekânları, bilmece bulmaca oyunuyla pekiştirecek katılımcılar müze hatıralarıyla atölyeden ayrılacaklar.