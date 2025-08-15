Türkiye İş Bankası Müzesi’nde çocuklara özel atölyeler

Türkiye İş Bankası Müzesi’nin yaz atölyeleri, çocuklara hem öğretici hem de eğlenceli deneyimler sunuyor. Çocuklar finansal okuryazarlık ve tasarrufun önemiyle erkenden tanışıyor; dünyadaki farklı paraların tarihini ve tasarımını keşfediyor; müzede bir zaman yolculuğuna çıkarak kendi tasarımlarını yaratıyor.

Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde düzenlenen ücretsiz çocuk atölyelerine kaydınızı issanat.com.tr adresinden oluşturabilirsiniz.

16 Ağustos Cumartesi

11.00 – İşte Bütçem

17 Ağustos Pazar

11.00 – Dünyanın Parası

20 Ağustos Çarşamba

11.00 – İşte Bütçem

14.00 – Rengarenk Taçlar

29 Ağustos Cuma

12.00 – Müze Hatıram

14.30 – Dünyanın Parası

TÜRKİYE İŞ BANKASI MÜZESİ, EMİNÖNÜ-İSTANBUL

ÜCRETSİZ ÇOCUK ATÖLYELERİ

İŞTE BÜTÇEM

16 Ağustos Cumartesi, 11.00 / 20 Ağustos Çarşamba, 11.00

Yaş grubu: 8-12 yaş

Çocuklara finansal okuryazarlık becerisi kazandırmayı hedefleyen bu atölyede katılımcılar, gelirleriyle harcamalarını dengeleyerek tasarruf yapmayı öğrenecekler. Tasarruf, birikim, bütçe yapmanın ve kaynakları doğru yönetmenin önemi gibi ekonominin temel prensiplerini pekiştirecekler.

DÜNYANIN PARASI

17 Ağustos Pazar, 11.00 / 29 Ağustos Cuma, 14.30

Yaş grubu: 8-12 yaş

Paranın tarihinin ve üzerindeki simgelerden yola çıkarak paraların özelliklerinin keşfedileceği bu atölyede Türkiye ve çeşitli dünya ülkelerinin paraları tanıtılacak. Çocuklar Türk lirasının güvenlik özelliklerini, üzerinde yer alan kişileri ve sembolleri yakından tanıyacak, paranın üretim süreci hakkında bilgi edinip dünyadaki farklı para tasarımlarını inceleyecekler. Öğrendiklerini interaktif bir sunum eşliğinde pekiştirecek olan çocuklar kendi para tasarımlarını da hazırlayacaklar.