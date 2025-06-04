Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, çocukları sanatla tanıştırıyor

Müzecilik dünyasının en saygın kuruluşlarından Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından özel takdir ödülüyle taçlandırılan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, bu başarıyı elde etmesinde etkili olan yenilikçi küratöryel yaklaşımı, etkileyici mimarisi ve samimi atmosferiyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Ödülün gururuyla yoluna devam eden müze, özenle hazırladığı atölyelerinde çocukları sanatla tanıştırmayı sürdürüyor.

İstiklal Caddesi No.144 adresindeki müzede farklı yaş gruplarına yönelik tasarlanan bu atölyelerde çocuklar, sanat tarihimizde iz bırakmış isimler ve eserleriyle tanışacak, tasarrufun sanat ve gündelik yaşamdaki yerini keşfedecek, çiçeklerin ve geleneksel motiflerin sanat eserlerindeki sembolik dilini öğrenecek.

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İş Sanat’ın çocuk atölyelerine kaydınızı issanat.com.tr adresinden oluşturabilirsiniz. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ni Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.

BENİM KUMBARAM

7 Haziran Cumartesi, 13.00

Yaş grubu: 6-9 yaş

Edip Hakkı Köseoğlu’nun müzede sergilenen “Kumbaralı Çocuk” eserine odaklanacak olan çocuklar, tasarruf ve birikim kavramlarını keşfedecek. Resimdeki kumbaranın, birikim ve geleceğe yönelik planlamanın simgesi olarak nasıl kullanıldığını tartışacak, tasarruf alışkanlıklarının hayatlarındaki yerini anlayacaklar. Ardından kendi kumbaralarını tasarlayarak yaratıcı süreçlerini geliştirecekler.

ÇİÇEKLERİN HİKÂYESİ: SANATLA ANLAT 8 Haziran Pazar, 13.00 Yaş grubu: 6-9 yaş İbrahim Çallı’nın fırçasından çıkan rengârenk çiçekleri tanıyarak başlayacak bu atölye çocukları doğanın ve sanatın diliyle tanıştıracak. Sanatçının resimlerinde çiçeklerin nasıl konumlandığını ve renkleriyle neler anlattığını inceleyecek olan çocuklar “floriografi” kavramını ve tarih boyunca çiçeklere atfedilen sembolik anlamları öğrenecek. Ardından renkli kâğıtlarla kendi duygu ya da düşüncelerini temsil eden üç boyutlu bir çiçek heykelciği üretecek. REKLAM RENKLİ KAPILAR, RENKLİ HAYALLER 15 Haziran Pazar, 11.30 Yaş grubu: 3-5 yaş Müzenin kalıcı sergisi “Türk Resmini İzlemek”teki seçili eserleri ve Fevzi Karakoç’un birer sanat eserine dönüştürdüğü müzenin tarihi kapılarını inceleyecek olan çocuklar, buluntu nesnelerin sanatta kullanımı üzerine sohbet edecek. Karakoç’un eserinden ilhamla hayal ettikleri bir dünyaya açılan kapılar tasarlayacak olan çocuklar, hayallerini ve sevgilerini, kolaj ve boyama tekniği ile yaratıcı bir çalışmaya dönüştürecek.

BİRLİKTE ÇİZ, BİRLİKTE KEŞFET: ESKİZ ATÖLYESİ 15 Haziran Pazar, 13.00 Yaş grubu: 6+ yaş Babalar Günü’nü sanatla kutluyoruz! Küçük sanatçılar, babaları veya bir yetişkin eşliğinde katılacakları bu özel atölyede çizim yaparak hem keyifli zaman geçirecek hem de yaratıcılıklarını keşfedecek. Müze koleksiyonundan ilhamla gerçekleşecek atölyede gözlem hayal gücüyle birleşirken, beraber üretmenin ve paylaşmanın değeri öne çıkacak. REKLAM DOĞADAN İLHAMLA MOZAİK ATÖLYESİ 21 Haziran Cumartesi, 11.00 Yaş grubu: 8-12 yaş Doğanın ilham verici güzelliklerini sanatla buluştuğu bir yolculuğa çıkıyoruz! Bu atölyede çocuklar doğada gözlemledikleri şekiller, renkler ve desenleri kullanarak yaratıcı çalışmalar yapacak. Mozaik sanatının estetik anlayışından ilham alarak, farklı teknikler ve malzemelerle doğanın sunduğu görsel zenginliği kendi tarzlarında ifade edecek. NURULLAH BERK’TEN İLHAMLA KÜLTÜREL HAFIZAYA YOLCULUK