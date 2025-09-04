Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak, biletler satışa çıktı mı?

        Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım maçı hangi kanalda yayınlanacak?

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında Gürcistan'ı 3-2 yenen ay-yıldızlılar İspanya karşısında galibiyet arayacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde Türkiye-İspanya maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye-İspanya maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 21:00 Güncelleme: 05.09.2025 - 00:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye-İspanya maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye Futbol Federasyonu, Konya'da oynanacak zorlu mücadele öncesinde maçın biletlerinin satışa sunulduğunu duyurdu. A Milli Futbol Takımı İspanya karşısında galibiyet hesapları yapıyor. Peki, Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci mücadelesi Türkiye-İspanya maçı 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.

        3

        TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

        4

        TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

        A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 7 Eylül Pazar günü İspanya ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı.

        Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçın biletleri www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.

        5

        TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Güney Üst: 900 TL

        Kuzey Üst: 900 TL

        Güney Alt: 900 TL

        Kuzey Alt: 900 TL

        Doğu Üst Köşe Bloklar: 1250 TL

        Batı Üst Köşe Bloklar: 1250 TL

        Doğu Üst Orta Bloklar: 1500 TL

        Doğu Alt Köşe Bloklar: 1750 TL

        Batı Alt Köşe Bloklar: 1750 TL

        Doğu Alt Orta Bloklar: 2000 TL

        Batı Üst VIP: 3000 TL

        Batı Alt VIP: 3000 TL

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gürcistan'da Türk gecesi!
        Gürcistan'da Türk gecesi!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Sahada, parkede, filede zafer!
        'Düğüne geldim' diyerek içeri girmiş
        'Düğüne geldim' diyerek içeri girmiş
        "Favorilerin ne hale geldiğini biliyoruz!"
        "Favorilerin ne hale geldiğini biliyoruz!"
        7 ilçede kongreler durduruldu
        7 ilçede kongreler durduruldu
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        Trump'tan çağrı: Rusya'dan petrol almayın
        Trump'tan çağrı: Rusya'dan petrol almayın
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Fenerbahçe'de yönetim toplantısı sona erdi!
        Fenerbahçe'de yönetim toplantısı sona erdi!
        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu
        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Boşandılar
        Boşandılar
        70 milyon yıllık fosilde şaşırtan keşif! Dinozorları kolayca alt edebilmiş
        70 milyon yıllık fosilde şaşırtan keşif! Dinozorları kolayca alt edebilmiş
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor