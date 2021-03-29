

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında A Milli Futbol Takımımız, Letonya ile karşı karşıya geliyor. Hollanda'yı 4-2 yenerek elemelere müthiş başlangıç yapan millilerimiz, Norveç karşısında da 3 puanı 3 golle alarak adeta tarih yazdı. Peki merakla beklenen Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN?

Milliler, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 2. maçında A Milli Futbol Takımımız, 30 Mart Salı günü saat 21.45'de Letonya ile karşı karşıya gelecek. A Milliler'in Dünya Kupası yolundaki 3. sınavı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz.