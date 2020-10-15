Türkiye'nin en büyük buzulu yerli, yabancı doğaseverleri ağırlıyor

AA

Hakkari ile Yüksekova arasında kalan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararı kapsamında "Milli Park" ilan edilen Cilo Dağları vadileri, yüksek rakımlı zirveleri, kar sularıyla oluşan şelaleleri ve buzullarıyla, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Ziyaretçilerin gözde yerlerinden olan Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi 4 bin 135 rakımlı "Uludoruk" ile eteklerindeki buzulları gezen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, bölgede saklı kalan eşsiz güzellikleri keşfetme imkanı buluyor.

Birçok ilin yanı sıra yurt dışından gelen doğa tutkunları ve dağcılar da Cennet Cehennem Vadisi ve Mergan Yaylası'nda doğa yürüyüş yapıp, Türkiye'nin en büyük buzuluna tırmanarak kentin tanıtımına katkı sağlıyor.

Aralarında Ukraynalı dağcıların da bulunduğu bir grup doğasever, Cilo buzullarına tırmandı, gitar çalıp şarkı söyledi.

- "Cilo Dağları'nı görmek benim hayalimdi"

Ukraynalı dağcı Oksana Korin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'nın birçok bölgesini gezdiğini ancak Türkiye'nin hepsinden farklı doğa harikası güzelliklere sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'yi diğer ülkelerden farklı kılan özeliklerinin insanı, dağları, yemekleri ve doğal güzellikleri olduğunu ifade eden Korin, "Hakkari, görmek istediğim yerlerden biriydi. Özellikle Cilo Buzullarını görmek en özel kısımdı. Cilo Dağlarını görmek benim rüyamdı, şu an hayalimi gerçekleştiriyorum. İlk kez buzulları bu kadar yakından görme şansı yakaladım. Buzullar tahmin ettiğimden daha büyük. Önümüzdeki yazın ailemle buraya gelip kamp kurmak istiyorum." diye konuştu.

- "Milli Park ilan edilmesi önemli"

Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Adıyaman da bölgede 4 büyük buzulun olduğunu söyledi.

Cilo Dağları ve buzullarının hem ülkedeki hem de yurt dışından birçok dağcının görmeyi hayal ettiği bir yer olduğunu dile getiren Adıyaman, şunları kaydetti:

"İnşallah süreç düzeldikçe buraya daha çok dağcı gelecek. Buranın milli park ilan edilmesi bölge ve ülkemiz için büyük önem arz ediyor. Bundan mutluluk duyduk. Burası doğa harikası bir yer. Bölgemiz aynı anda birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak potansiyele sahip. Burada aynı anda dört mevsimi yaşayabiliyoruz. Bir taraf kar ve buzulla kaplıyken bir taraf da çiçeklerle bezenir. Hakkari'nin gelecek yıllarda doğa sporları merkezi haline geleceğini umut ediyoruz."