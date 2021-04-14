Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Türkiye'nin ilk fosil ormanının UNESCO'ya girmesi için çalışma başlatıldı

Bolu'da 2005 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilen 975 hektar alana sahip Hoçaş Fosil Ormanı'nda, 18 ila 19 milyon yıl öncesine tarihlenen palmiye, kavak, söğüt, sedir, 3-5 ibreli çam, sığla, meşe ve zelkova ağaçları, yaprak ile dal fosillerinin yanı sıra balık fosili de bulunuyor

Türkiye'nin ilk fosil ormanının UNESCO'ya girmesi için çalışma başlatıldı
AA

Bolu'nun Seben İlçesi Belediye Başkanı Fatih Kavak, 2013 yılında Türkiye'nin "ilk" fosil ormanı ilan edilen Hoçaş Fosil Ormanı'nın, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alınması için çalışma başlattıklarını bildirdi.

AA'nın haberine göre ilçeye bağlı Hoçaş köyü civarında yaşanan erozyon sonucunda ortaya çıkan ve Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü öncülüğünde İstanbul ve Osmangazi üniversiteleri akademisyenleri tarafından çeşitli araştırmalar yapılan fosil ormanın uluslararası arenada da tanınırlığının arttırılması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Seben Belediye Başkanlığı da Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2005 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilen ve 2013'te ise Türkiye'nin "ilk" fosil ormanı ilan edilen alanın, UNESCO tarafından tescil edilmesi amacıyla bir araştırma ve çalışma ekibi kurdu.

Hoçaş köyüne yaklaşık 500 metre uzaklıkta 900 rakımlı bölgedeki 975 hektarlık alanda bulunan fosil ormanında, 18 ila 19 milyon yıl öncesine tarihlenen palmiye, kavak, söğüt, sedir, 3-5 ibreli çam, sığla, meşe ve zelkova ağaçları, yaprak ve dal fosilleri ile balık fosilleri yer alıyor.

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, belediye olarak söz konusu bölgenin turizm merkezi olarak geliştirmesi ile ilgili girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Asıl amaçlarının fosil ormanının UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmesi olduğunu ifade eden Kavak, "Ekoturizmin revaçta olduğu bu günlerde, başlamış olduğumuz çalışma sonucunda Hoçaş Fosil Ormanı'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi için çalışacağız" dedi.

Kavak, yaptıkları araştırmalar sonucunda Seben'de bulunan fosil ormanının bir benzerinin de Yunanistan'ın Midilli adasında olduğunu gördüklerine değinerek, "Kısa bir araştırma sonucunda gördük ki dünyada bizim en yakınımızda Midilli Adası'nda buna benzer bir çalışma yapılmış. Midilli Adası'ndaki fosil ormanı da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiş. Yıllık 20 milyon civarında turist küçük adaya gelip orayı ziyaret ediyorlar. Seben bazında düşündüğümüz zaman, ekoturizmin canlanması açısından, fosil ormanı çok büyük bir nimet. Türkiye'de ilk olması hasebiyle de turist çekme ve ekoturizmin canlanması noktasında Hoçaş Fosil Ormanı bir mihenk taşı olacak" diye konuştu.

"EKOTURİZM AÇISINDAN SEBEN HER ŞEYE SAHİP"

Seben'deki fosil ormanın UNESCO'ya girmesi için yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler veren Kavak, "Bununla alakalı çalışmalarımıza başlıyoruz. Bu oldukça uzun bir süreç. Bu süreci yürütecek bir ekip kurduk. Bu ekibimiz süreç dahilinde çalışmalarını yerine getirecek ve UNESCO listesine girme noktasında elimizden geleni yapacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığından da alacağımız destekle inşallah Hoçaş Fosil Ormanı'nı UNESCO listesine katma noktasındaki çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Kavak, Hoçaş'daki fosil ormanının Türkiye'de ilk olmasının hem Bolu hem de Türkiye açısından çok önemli olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Ekoturizm açısından Seben her şeye sahip. Seben Gölü'müz var. Türk tarihinde, Türk coğrafyasında 'Nevruz' isimli tek tepe ilçemizde. Solaklar Kayaevleri'miz var. 333 tane mağaradan oluşan Muslar Kayaevleri'miz var. Erken Bizans döneminden kalma ve şu anda yüzde 30 civarı ayakta olan Çeltikdere Kilisesi var. Kınıkçı, Kuzderesi ve Dokumacılar kanyonlarımız var. Yani ekoturizmin ilçemizde aktif hale getirilmesi noktasında her şeye sahibiz. Sadece bu bileşenlerin etkin bir şekilde bir araya getirilmesine ihtiyacımız var. İnşallah ekoturizm açısından Bolu'da ve Türkiye'de söz sahibi bir yer haline geleceğiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

NASA Dünya Gözlem Turnuvası editörü: 'Van Gölü kazanacak' demiştim - Haberler
YAŞAMNASA Dünya Gözlem Turnuvası editörü: 'Van Gölü ...
Modanın kalbi Fashion Week İstanbul'da atıyor
YAŞAMFashion Week İstanbul'da moda rüzgarı
Bu çiçeği koparana 60 bin lira ceza
YAŞAMÇiçek açtı! Koparan yandı
Aynı cadde üzerinde 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
YAŞAMBir adımda il değiştirip bir dakika arayla iftar ...
Süper Loto sonuçları 13 Nisan 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonucu sorgula
YAŞAMTam 18 Milyon TL! İşte kazanan numara
Yalnız kalmayı fırsat bilip ortalığı karıştıran çocuklar - Haberler
YAŞAMÇocuğunu yalnız bıraktı, döndüğünde şoke oldu
RAMAZAN TARİFLERİ - Mayalı ve mayasız ağızda dağılan poğaça tarifleri!
YAŞAMMayalı ve mayasız leziz poğaça tarifleri!
Günlük burç yorumları! 14 Nisan 2021 Çarşamba
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI 13 Nisan - Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren
YAŞAMSüper Loto sonuçları açıklandı 13 Nisan!
Toprak kayması sonucu ortaya çıktı - Haberler
YAŞAMToprak kayması sonucu ortaya çıktı