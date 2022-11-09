Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme stüdyosunda gözaltı

81 ilde 300 üye olduğunu dile getiren sahte çete üyesi Resul, çete hakkındaki tüm gerçekleri canlı yayında deşifre etti.

Resul, sahte gelin çetesinin liderlerinin Abdullah ve Celal olduğunu iddia etti. Resul sözlerine, “Eğer elebaşları tutuklanırsa çete hakkındaki bilinmeyenleri tek tek anlatacağım” şeklinde devam etti. Çete üyesi Resul, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme stüdyosunda Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Mersin Asayiş Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere gözaltına alındı. Öte yandan çetenin elebaşı Abdullah ve Celal için yakalama kararı çıkartıldı.