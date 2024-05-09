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        Haberler Ekonomi Para Türkiye'nin risk primi 4 yılın dibinde - Para Haberleri

        Türkiye'nin risk primi 4 yılın dibinde

        Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 276 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 17:54 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:54
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        Türkiye'nin risk primi 4 yılın dibinde
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        Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i Şubat 2020’den bu yana görülen en düşük seviyeye olan 276 baz puana geriledi.

        Böylece CDS pandemi öncesi seviyesine geriledi. Analistler para politikasındaki sıkı duruşun sürdürülmesinin ve bununla ilişkili olarak kredi derecfelendirme kuruluşlarının yaptığı olumlu değerlendirmelerin bu gelişmede etkili olduğunu belirtti.

        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum

        Son olarak geçen hafta uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's de ocak ayında Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı. Fitch Ratings ise mart ayında Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

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