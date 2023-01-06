"1,5 ayda 17-18 tane yapıyorum. Büyüklerinden günde 1 tane bitiriyorum malzeme hazır olursa. Küçükleri, en ufaklarını ancak haftada bir, hatta 10 günde bir tane yapıyorum. Hepsini elle yapıyorum. Makineyle, robotla yapmıyorum. Çok zor oluyor. Ufaklarda en ufak hata hemen kendini gösteriyor. Türkiye'de bir tek ben yapıyorum.