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Türkiye'nin uzay yolculuğu

İnsanlık uzaya ilk uydusunu 1957'de, ilk astronotu 1961'de uzaya göndermiş; 1969'da ise Neil Armstrong'un Ay'a ilk ayak basan insan olmasıyla yeni bir dönem açmıştı. Türkiye ise uzay serüvenine 1994'te Türksat 1A uydusunu göndererek başladı. Türkiye'nin, 4'ü (TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A, TÜRKSAT 4B, TÜRKSAT 5A) haberleşme, 3'ü (GÖKTÜRK-1, GÖKTÜRK-2 ve RASAT) gözlem olmak üzere aktif 7 uydusu bulunuyor.

Türkiye'nin uzay yolculuğu
Türkiye'nin uzay yolculuğu
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HABERTURK.COM / Ajanslar

24 Ocak 1994 fırlatılan ilk Türk uydusu Türksat 1A, rokette yaşanan bir arıza sebebiyle kalkıştan 12 dakika sonra okyanusa düşerek parçalandı. Ancak Türk mühendisler 199 gün içinde Türksat 1B uydusunu hazırlayarak 11 Ağustos 1994 günü, başarılı bir fırlatır gerçekleştirdi. Türkiye’nin uzaydaki ilk haberleşme uydusu olan Türksat 1B 12 yıl boyunca görevine devam etti.

10 Temmuz 1996 yılında Türksat 1C, 10 Ocak 2001 yılında ise Türksat 2A yörüngedeki yerlerini aldı. Türkiye’nin televizyon yayınını ve veri transferini yapan bu üç uydu sonrasında 13 Haziran 2008 tarihinde uzaya gönderilen ve hala aktif bir şekilde görevine devam eden Türksat 3A, Türkiye başta olmak üzere tüm Avrupa, Kuzey Afrika ile tüm Türk Cumhuriyetleri'nin yanı sıra Çin sınırına kadar uzanan bir kapsama alanına sahip.

14 Şubat 2014 yılında Rus yapımı Proton roketiyle uzaya gönderilen Türksat 4A'yı 16 Ekim 2015 tarihinde ise Türksat 4B takip etti. Bununla beraber Türkiye'nin uzaya gönderdiği toplam uydu sayısı 6’ya ulaştı.

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5A ise 8 Ocak 2021'de, Türkiye saatiyle 05.15'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketi ile uzaya başarıyla fırlatıldı.

Türksat 5B uydusunun 2021'in ikinci çeyreğinde fırlatılması hedefleniyor. Türkiye’nin kendi imkânları ile geliştirme çalışmalarına devam ettiği Türksat 6A’nın ise geliştirme çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun ifadelerine göre, uydunun 2022’nin ilk aylarında uzaya gönderilmesi hedefleniyor.

AKTİF 3 ADET GÖZLEM UYDUSU

RASAT Araştırma Uydusu, Türkiye’nin ve TÜBİTAK UZAY’ın BiLSAT uydusundan sonra sahip olduğu ikinci uzaktan algılama uydusudur. Yüksek çözünürlüklü optik görüntüleme sistemine ve Türk mühendislerce tasarlanıp geliştirilen yeni modüllere sahip olan RASAT, Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusudur.

17 Ağustos 2011 tarihinde Rusya'nın Kazakistan sınırındaki Orenburg bölgesinde bulunan Yasny Fırlatma Üssü'nden Dnepr fırlatma aracıyla uzaya gönderildi.

Göktürk-1, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ve Aselsan'ın teknoloji girdisi ile İtalyan uzay hizmeti şirketi Telespazio tarafından Millî Savunma Bakanlığı için tasarlanan ve 5 Aralık 2016'da uzaya fırlatılan bir yer gözlem uydusudur.

Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK),TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK Uzay) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) iş ortaklığında üretilen Göktürk-2 ise 18 Aralık 2012'de gerçekleştirilen fırlatma operasyonuyla görev yörüngesine yerleştirildi.

Göktürk-3’ün ise geliştirme çalışmalarının devam ettiği ifade ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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