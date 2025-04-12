Türkiye Parkinson Hastalığı Derneğinden "erken tanı" uyarısı

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Tokçaer, Dünya Parkinson Günü kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, belediyenin konferans salonundaki fuaye alanında Parkinson hastalığına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.

Prof. Dr. Tokçaer, Parkinson hastalığının, beyinde dopamin üreten hücrelerin hasarıyla ortaya çıkan ilerleyici bir nörolojik bozukluk olduğunu belirterek, en sık görülen belirtilerinin titreme, hareketlerde yavaşlama, kaslarda katılık, denge ve koordinasyon sorunları, yutma ve konuşma güçlükleri ile bilişsel işlevlerde azalma olduğunu kaydetti.

Belirtilerin genellikle yavaşça ortaya çıkıp zamanla ilerlediğini anlatan Prof. Dr. Tokçaer, "Denge ve yürüme bozuklukları, yutma, konuşma sorunları Parkinson hastalığının geç dönemlerinde ortaya çıkar. Bilişsel işlev bozukluğu yine hasta yaşının ve hastalık süresinin ilerlemesiyle belirir. Parkinson hastalığı motor belirti ve bulgular dışında uyku bozuklukları, depresyon, anksiyete, kabızlık, idrara sıkışma, pozisyon değişimi ile tansiyon düşmesi, ağrı, yorgunluk ve bilişsel bozukluklar gibi geniş bir yelpazede yer alan motor dışı belirtileri de olan bir hastalıktır" bilgisini verdi.