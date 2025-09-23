FİLENİN EFELERİNDEN TARİHİ ZAFER!

Filenin Efeleri, tarihinde ilk kez Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde! A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek adını son 8 takım arasına yazdırdı ve büyük bir başarıya imza attı.

Setler: 27-29, 25-23, 25-16, 25-19

EN SKORER OYUNCULAR

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Adis Lagumdzija ve Efe Mandıracı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda en çok skor üreten isimler arasında yer aldı.

Turnuvada 72 sayı üreten Adis Lagumdzija, organizasyonun en skorer beşinci ismi konumunda bulunuyor.

Servisleriyle etkili olan Efe Mandıracı ise, takımına kazandırdığı 60 sayının 13'ünü servisten elde etti.