Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Türkiye Taşkömürü Kurumu 132 sürekli işçi alımı başvuru ve kura tarihleri, şartları, kadro dağılımı

        Türkiye Taşkömürü Kurumu 132 işçi alıyor! Başvuru tarihleri ve kadro dağılımı nedir?

        Türkiye Taşkömürü Kurumu 132 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. 5 gün sürecek başvurularda, adayların 18 ile 35 yaş arasında olması ve Zonguldak'ta ikamet etmesi gerekiyor. İşte, Türkiye Taşkömürü Kurumu başvuru ve kura tarihleri, şartları, kadro dağılımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 09:12 Güncelleme: 02.10.2024 - 09:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak'ta çalıştırmak üzere 132 sürekli işçi alıyor. 5 gün sürecek başvuru sürecinden sonra adaylar arasında elektronik kura çekimi yapılacak. İşte, Türkiye Taşkömürü Kurumu başvuru ve kura tarihleri, şartları, kadro dağılımı...

        2

        TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 132 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

        Türkiye Taşkömürü Kurumu'na Zonguldak İş Kurumu aracılığı ile toplam 132 nitelikli eleman alımı yapılacak. 7 Ekim ile 11 Ekim arasında sürecek başvurular sonucunda başvuran adaylar arasından işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla 24 Ekim 2024 tarihinde elektronik kura çekimi yapılacak.

        3

        TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 132 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Türkiye Taşkömürü Kurumu şu kadrolarda işe alım yapıyor;

        Kuvvetli akım tesisatçısı,

        Kaynakçı,

        Mekanizasyon-pres işçisi

        Numuneci-Maden Ocapı

        Motor İmalat Bakım Ve Onarım İşçisi

        Mekaniker (Kompresör)

        Vinç Operatörü

        Yıkama Makinesi Operatörü (Maden)

        Temel İmalat(Talaşlı) Ve Montaj Eleman

        Dökümcü

        Bilgisayar Destekli Makine Ressamı / Makine Ressamı

        Ağaç İşleri Teknisyeni

        Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

        İş Makineleri Operatörü

        Şöför-Yük Taşıma

        4

        TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 132 İŞÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

        T.C. Vatandaşı Olmak,

        Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

        Zonguldak ilinde ikamet ediyor olmak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        İran Cumhurbaşkanı: İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran Cumhurbaşkanı: İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
        İran İsrail'e füze yağdırdı, hava sahaları kapandı!
        İran İsrail'e füze yağdırdı, hava sahaları kapandı!
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        İran'ın saldırılarının ardından Biden'dan ilk açıklama
        İran'ın saldırılarının ardından Biden'dan ilk açıklama
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        Genç girişimciye 122.000 TL destek
        Genç girişimciye 122.000 TL destek
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Petrol Ortadoğu etkisiyle yükselirken altın denge arayışında
        Petrol Ortadoğu etkisiyle yükselirken altın denge arayışında
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        120 kişiden Diddy hakkında cinsel saldırı davası!
        120 kişiden Diddy hakkında cinsel saldırı davası!
        "Okan Buruk en büyük hatayı yaptı!"
        "Okan Buruk en büyük hatayı yaptı!"
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'