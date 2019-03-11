Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlıklı Yaşam Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder, tuz kullanımının azaltılması için önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, "DSÖ çalışmalarına göre Türkiye'de tuz kullanım oranı dünyadakinin 3 katı" dedi.

DÜNYADA 5 GRAM, BİZDE İSE...

Ergüder, Dünya Tuza Dikkat Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, tuz kullanımın Türkiye'de hızla yükseldiğini söyledi.

Dünyada tuz kullanımının 5 gram olduğunu, Türkiye'de bunun 15 grama kadar çıktığını belirten Ergüder, "Türkiye'de şu anda meydana gelen ölümlerin yüzde 88'i bulaşıcı olmayan hastalıklardan oluşuyor. Bunda yanlış beslenmenin ve tuz kullanımının etkisi çok yüksek" şeklinde konuştu.

Kalp damar, kanser, diyabet, ve kronik akciğer hastalıklarından ölümlerin Türkiye'de yüksek olduğunu ifade eden Ergüder, "Bunun da 4 temel nedeni var. Alkol, sigara, sağlıksız beslenme ve fiziksel hareketsizlik. Sağlıksız beslenmede, yüksek tuz kullanımı çok etkili" değerlendirmesinde bulundu.

"HAREKETSİZ YAŞAM VE TÜTÜN KULLANIMI YÜKSEK"

Türkiye'de tütün kullanımının ve hareketsiz yaşamın yüksek olduğunun altını çizen Ergüder, şöyle devam etti: "Türkiye en az hareket eden ülkelerden biri. En büyük problemlerden biri de sağlıksız beslenme. Bunun yüklü mali boyutu var. Bizim en son yaptığımız araştırmaya göre gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık 3,6'sı bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan sağlık harcamalarına ve ölümlere gidiyor. Tüm sağlığa harcanan pay gayri safi hasılanın yüzde 4,5'i kadar."

"GIDALARDA TUZ KULLANIMININ AZALTILMASI GEREKİYOR"

Ergüder, diyabetin ve sağlıksız beslenmenin önlenmesi için ispatlanmış örneklerin kullanılması gerektiğini ifade etti.

İçerdiği şeker oranına göre vergilendirme, sağlıklı gıda etiketi, sıfır trans yağ gibi uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Ergüder, şunları kaydetti: "Türkiye'de bir paketli gıda alındığında üzerindeki açıklaması çok küçük yazılmış. Bunları okuyup sağlıklı olduğunu anlamak imkansız. Gelişmiş ülkelerde kırmızı, yeşil, sarı etiketler konuluyor. Kırmızı varsa bu sağlıksızdır. Özellikle bu annelerin çocukları için alışveriş yaparken davranışını değiştirebiliyor. Aynı ülkeler gıdalardaki trans yağ miktarını sıfıra indirmeye çalışıyorlar fakat Türkiye'de bununla ilgili bir önlem yok. Sadece firmalar gıda trans yağ içeriyorsa beyan etmek durumunda. Yasaklama yok. En önemlisi de gıdalarda tuz kullanımının azaltılması gerekiyor."

Ergüder, Türkiye'de 70 yaş öncesi ölüm oranlarının yüzde 17 olduğunu, gelişmiş ülkelerde bu oranın yüzde 8-10 civarında bulunduğunu ifade ederek, bunda sağlıksız beslenme ve hareketsizliğin etkisine dikkati çekti.