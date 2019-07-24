Bundan yaklaşık bir yıl önce Türkiye'de ilk kez Habertürk'ün gündeme getirdiği elektrikli scooter çılgınlığı, dünyada gittikçe yayılmaya devam ediyor.

Öyle ki, dün muhabirimiz Olcay Aydilek'in kaleme aldığı habere göre, bu alanda dünyaya yayılan bir şirket Türkiye'ye girmek için gün sayıyor. Yetkililer tarafından ismi sır gibi saklanan söz konusu şirketin kim olabileceği ile ilgili tahminler ise havada uçuşuyor!

Fakat, dün yaşanan bir gelişme bu şirketin kim olabileceği hakkında ipuçları veriyor.

Öyle ki, ABD merkezli elektrikli scooter girişimi Bird, Sequoia Capital'in liderliğinde aldığı yeni yatırımı ile değerlemesini 2 milyar dolardan 2.5 milyar dolara çıkardı.

AVRUPA'DA BÜYÜMEK İSTİYOR

Tutarı hakkında kesin bir bilgi bulunmayan yatırımın, yaklaşık 300 milyon dolar büyüklüğünde olduğu ifade ediliyor. Girişimden yapılan açıklamaya göre, alınan yatırım faaliyet alanını genişletmek için kullanılacak.

Kendi ülkesinde 47 şehirde kendine kullanıcı bulan Bird, geçtiğimiz yıldan bu yana Avrupa'da da büyümek için fırsat kolluyor.

Bu kapsamda 2018 yılında Fransa'nın başkenti Paris'e iddialı bir giriş yapan şirket, kıtada aralarında Lizbon, Londra, Madrid, Milano, Viyana, Paris ve Zürih'in de olduğu 14 kentte kullanıyor.

Avrupa haricinde Orta Doğu'ya da açılan ABD'li elektrikli scooter girişimi, bu bölgede ise şimdilik sadece İsrail'de faaliyet gösteriyor.

Tüm bunlar alt alta konulduğunda, 2017'de kurulan ve bugüne kadar 10 milyonun üzerinde yolculuk yaptıran Bird'in, İstanbul için izin başvurusunda bulunan elektrikli scooter girişimi olma ihtimali bir hayli yüksek gibi görünüyor.

İŞ İLANI VERDİ

İstanbul'a gelme ihtimali bulunan bir diğer küresel elektrikli scooter şirketi ise Lime.

San Francisco merkezli girişimin Türkçe dil seçeneği eklenen internet sitesinde, İstanbul'a özel bir iş ilanı bile yer alıyor. Söz konusu ilan ile şirketin muhtemel İstanbul operasyonlarını yönetecek bir müdür aranıyor.

Bird'in en büyük rakibi olan şirketin güncel değeri 2.4 milyar doları buluyor. Lime'in yatırımcıları arasında Google ve Uber gibi şirketler bulunuyor. Lime dünyada 24 ülkede faaliyet gösterirken, rakibi Bird ise 15 ülkede kendini kullanıcı bulmuş durumda.

Lime ve Bird'in en büyük rakiplerinden Lyft, şimdilik sadece ABD ve Kanada'da faaliyet gösteriyor. Bu alandaki rekabete diğerlerinden geç dahil olan Uber ise, Jump markası ile ABD ve Avrupa'da sayılı merkezde kullanılıyor.

Lyft'in Avrupa'da var olmaması ve Uber aleyhine de Türkiye'de devam eden davalar olması, bu iki şirketin İstanbul'a gelme ihtimalini zayıflatıyor.

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 10 YILDA 2 KATINA ÇIKACAK

Öte yandan, gelişmeler elektrikli scooterların paylaşımının küresel ölçekte azımsanmayacak bir pazar büyüklüğüne ulaşmasına yol açtı.

2018'i 21.1 milyar dolar ile kapatan küresel elektrikli scooter pazarının büyüklüğünün, 2025 yılına kadar yüzde 80 büyüme ile 38.6 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bu rakamın 2030 yılında ise 42 milyar dolara çıkması öngörülüyor.

Hem pazarın büyüklüğü hem de 2017 yılında kurulan ABD'li şirketlerin hızlı yükselişi, Avrupa'dan ve hatta Türkiye'den de bu alanda rakipler çıkardı.

TÜRKİYE'DEN DE ŞİRKET VAR

Circ, Tier, Dott ve Voi elektrikli scooter pazarında öne çıkan Avrupalı şirketler olarak dikkat çekiyor. Yaklaşık 6 ay önce İstanbul'da kullanıma giren yerli elektrikli scooter girişimi Martı ise, Türk tüketiciyi bu yeni trend ile tanıştıran şirket oldu.

Nüfusu ve trafik sorunu dikkate alındığında, İstanbul elektrikli scooter girişimleri için önemli bir pazar konumunda bulunuyor.

Türkiye'ye gelecek şirket ister Bird ister Lime ya da bir başkası olsun, elektrikli scooterda sıfırdan kurulan iç pazarı yabancılara kaptırmamak için Martı gibi yerli girişimlerin sayısının artmasında fayda var.