Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TÜRKİYE YENİ DEPREM RİSK HARİTASI | 2025 Yenilenmiş MTA diri fay hattı haritası ile riskli il ve ilçeler: 45 il ve 110 ilçemiz fay hattında!

        Yenilenmiş MTA fay hattı haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu?

        Son günlerde Ege Denizi'nde art arda meydana gelen depremler, bölgede yaşayan vatandaşlarda tedirginlik yarattı. Bu sismik hareketlilik, fay hattı sorgulama aramalarını yeniden gündeme getirdi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) yenilenmiş diri fay haritası ve çevrim içi portalı, Türkiye'nin tektonik yapısını anlık olarak kaydederken, kullanıcıların bulundukları bölgede fay hattı olup olmadığını kolayca öğrenmelerine olanak tanıyor. Peki, evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini nasıl sorgulayabilirsiniz? İşte yenilenmiş diri fay hattı haritası ile fay hattı geçen deprem riskli iller ve ilçeler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 22:26 Güncelleme: 05.02.2025 - 22:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması, diri fay hatlarının önemini her geçen gün daha da artırıyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan çevrim içi yer bilimleri portalı, vatandaşlara yaşadıkları bölgelerdeki tektonik hareketleri anlık olarak takip etme imkânı sunuyor. Özellikle Ege Denizi'nde son günlerde artan sismik hareketlilik, fay hattı sorgulama ekranına olan ilgiyi yeniden gündeme taşıdı. Peki, yaşadığınız bölgede fay hattı var mı? Güncel sorgulama ekranı ile bunu nasıl öğrenebilirsiniz? İşte 2025 Yenilenmiş MTA diri fay hattı haritası...

        2

        MTA DİRİ FAY HARİTASI 2025 YENİLENDİ

        Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) hazırladığı Diri Fay Hatları ve çevrim içi yer bilimleri portalıyla Türkiye'nin tektonik hareketlerini resmederken, son gelişmeleri de çevrim içi ziyaretçilere gösteriyor.

        Diri faylara ilişkin tüm verilerin sayısal ortama aktarılarak bu kapsamda görseller ve belgelerin oluşturulmasıyla diri fay haritaları ortaya çıkıyor. Türkiye'de deprem araştırmalarıyla ilgili olarak kurum, kuruluşlar ve üniversiteler araştırma faaliyetlerini yoğun şekilde bu harita verisini kullanarak yürütüyor.

        MTA DEPREM RİSK HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

        FAY HATLARINI HARİTA ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

        Yaşadıkları şehir ve ilçelerde fay hattı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanmış fay hattı haritasını görüntüleyebilirler. Fay haritası sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilmektedir.

        AFAD HARİTA İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

        İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

        5

        YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

        Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.

        6

        TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

        Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

        7

        İSTANBUL VE ANKARA'DA DİRİ FAY BULUNMUYOR

        MTA diri fay hatları haritasına göre en uzun diri fay Kuzey Anadolu hattında bulunuyor. İstanbul ve Ankara'da diri fay bulunmazken yakınlarında bulunan diri fay hatları bu illerde de risk teşkil ediyor.

        8

        MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

        Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Bakan Fidan: Gazzelilerin zorla tahliyesi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Gazzelilerin zorla tahliyesi kabul edilemez
        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        Vasiyete itiraz ettiler
        Vasiyete itiraz ettiler
        PFDK'dan Abdülkerim kararı!
        PFDK'dan Abdülkerim kararı!
        İstanbul'da kar yağışı!
        İstanbul'da kar yağışı!
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti