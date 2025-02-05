Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması, diri fay hatlarının önemini her geçen gün daha da artırıyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan çevrim içi yer bilimleri portalı, vatandaşlara yaşadıkları bölgelerdeki tektonik hareketleri anlık olarak takip etme imkânı sunuyor. Özellikle Ege Denizi'nde son günlerde artan sismik hareketlilik, fay hattı sorgulama ekranına olan ilgiyi yeniden gündeme taşıdı. Peki, yaşadığınız bölgede fay hattı var mı? Güncel sorgulama ekranı ile bunu nasıl öğrenebilirsiniz? İşte 2025 Yenilenmiş MTA diri fay hattı haritası...