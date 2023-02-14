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Türkiye'yi sarsan depremlerin yarattığı yıkım uydudan böyle görüntüledi

ABD'li uydu şirketi Maxar Technologies, Türkiye'de binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şehirlerin nasıl yıkıma uğradığını görüntüledi. Büyük depremler Türkiye'nin 10 ilinin yanı sıra Suriye'yi de etkiledi

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  • Türkiye'yi sarsan depremlerin yarattığı yıkım uydudan böyle görüntüledi

    Maxar tarafından paylaşılan bu görüntüde, bölge genelinde kritik altyapıda ciddi hasar oluştuğu ifade edildi.

    Altınüzüm-İslahiye / Gaziantep

     
  • Türkiye'yi sarsan depremlerin yarattığı yıkım uydudan böyle görüntüledi

    Maxar'ın paylaştığı bu görüntüde, binlerce insanın hayatını kaybettiği depremlerin ardından oluşan toplu mezarlar görülüyor.

    Kahramanmaraş
  • Türkiye'yi sarsan depremlerin yarattığı yıkım uydudan böyle görüntüledi

    Kritik altyapıda ciddi hasarın olduğu ifade edilen bu karede, şehirde meydana gelen yıkımı gözler önüne serdi. 

    Kahramanmaraş
  • Türkiye'yi sarsan depremlerin yarattığı yıkım uydudan böyle görüntüledi

    Burada, şehirde kurulan geçici barınma çadırları ve enkaz kaldırma çalışmaları görülüyor.

    Kahramanmaraş
  • Türkiye'yi sarsan depremlerin yarattığı yıkım uydudan böyle görüntüledi

    Bu görüntüde ise depremin ardından yolu kapatan bir toprak kayması meydana geldiği ifade edildi.

    İslahiye / Gaziantep
  • Türkiye'yi sarsan depremlerin yarattığı yıkım uydudan böyle görüntüledi

    Depremin ardından liman tesisinde meydana gelen hasar görülüyor.

    İskenderun / Hatay
  • Türkiye'yi sarsan depremlerin yarattığı yıkım uydudan böyle görüntüledi

    Bölgede depremin ardından oluşan ciddi hasar uydu görüntüleriyle ortaya çıktı.

    Cinderes-Halep / Suriye

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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