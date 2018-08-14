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Türkiye’de et yiyen örümcek yok

Hakkari’de sınır bölgesi ile Konya Ereğli’de görülen ve halk arasında ‘et yiyen’ örümcek olarak bilinen ‘sarıkız’ cinsi örümcekle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Kurtoğlu, Türkiye’de et yiyen ve zehirleyen türden bir örümcek türü bulunmadığını, bu nedenle vatandaşların rahat olması gerektiğini dile getirdi

14.08.2018 - 12:25 | Güncelleme: İHA

Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, son günlerde medyada yer alan ‘et yiyen örümcek’ haberlerinin paniğe neden olmaması gerektiğini, çünkü Türkiye’de et yiyen ya da zehirli bir örümcek türü bulunmadığını söyledi.

İHA'nın haberine göre, Hakkari’de sınır bölgesi ile Konya Ereğli’de görülen ve halk arasında ‘et yiyen’ örümcek olarak bilinen ‘sarıkız’ cinsi örümcekle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Kurtoğlu, Türkiye’de et yiyen ve zehirleyen türden bir örümcek türü bulunmadığını, bu nedenle vatandaşların rahat olması gerektiğini dile getirdi.

"TÜRKİYE'DE YOK"

Kurtoğlu, “Et yiyen demek, örümceğin vücutta soktuğu bölgede cildi ve kasları eriten bir toksine sahip olması anlamına geliyor. Güney Amerika’da daha belirgin olmak üzere, Türkiye’de kesinlikle et yiyen örümcek yok, bu bilgi tamamen yanlış. Ayrıca Türkiye’de Tarantula dediğimiz örümcek türü de yok. Türkiye’de olanlar genellikle ‘sarıkız’ dediğimiz örümcekler. Halk arasında ‘büyü’ de deniyor, hatta bunu akrep zannediyorlar” dedi.

 

Son yıllarda konutların araziye yayılmasıyla örümceklerin evlerde daha sık görülür olduğunu belirten Kurtoğlu, örümceklerin haşereyle mücadelede oldukça faydalı hayvanlar olduğuna değindi. Kurtoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Örümcek, ağlarıyla sinekleri ve yabancı böcekleri yakalayarak şu anda milyarlarca para ödediğimiz böcek ve haşarat ilaçlarının yerine geçmektedir. Son yıllarda çok konuşulan; haşerelerle kimyasal mücadele yerine biyolojik mücadele verilmesi hususunda örümcek çok faydalı bir hayvandır.”

 



"ZEHİRLEMİYOR VE ÖLDÜRMÜYOR"

Türkiye’deki örümcek sokmalarının ne yetişkinler ne de çocuklarda kesinlikle zehirleyici ve öldürücü etkisi olmadığına dikkat çeken Kurtoğlu, “Örümcek sokması ve örümceğin çocuklar için bazı yan etkileri olabilir. Çocuğun alerjik bir bünyesi varsa tüylerinden dolayı dokunduğu yerlerde alerjik reaksiyona neden olabilir. Eğer toksinini çocuğa bulaştırmışsa o zaman da karın ağrısı, tansiyon yükselmesi, huzursuzluk, uyuyamama gibi durumlar, bazen de kızıl benzeri döküntüler görülebilir. Erişkinlerde ise bu örümcek türlerinde zehirlenme görülmez, korkulacak bir durum yoktur” ifadelerini kullandı.

 

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