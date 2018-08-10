Et yiyen bakteri dehşeti! Ya koldan bacaktan ediyor ya da öldürüyor!
10.08.2018 - 16:16 | Güncelleme:
Et yiyen bakteri yüzünden hayatı kabusa dönenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok... Her geçen gün et yiyen bakteriler yüzünden kolları, bacakları kesilen ya da hayatını kaybeden kişiler haberlere konu oluyor
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Alex Lewis, uzuvlarını ve dudaklarını ölümcül bir enfeksiyon yüzünden kaybetti. 2013 yılında et yiyen bakteri yüzünden kollarını, bacaklarını ve dudaklarını kaybeden 38 yaşındaki Lewis'in hayatı birden kabusa döndü.
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Kangren yüzünden yüzünün bir kısmı ve dört uzvu da kesildi. Daily Mail'de yer alan habere göre; evli ve bir çocuk babası olan Lewis, hayata bağlanabilmek için çok uzun yollardan geçti. Hayat arkadaşı Lucy Townsend, onu bu zorlu süreçte hiç yalnız bırakmadı. Alex'in elini hiç bırakmadı.
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Lewis, kesilen uzuvlarının yerine takılan protezler takıldığında çok zor günler geçirdi. Protezler takıldı, onları kullanmaya başladı, dudakları olmadığı için öncelerde plastik ağızlık yapıldı. Ardından görüntüsünün daha normal görünmesi için omuz derisinden dudak yapıldı.
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Lewis, tek bir deri parçasıyla hem üst hem de alt dudakların bir kerede kaplanması için ameliyat edilen ilk kişi. Dikilen dudakların daha doğal görünmesi için bir de kalıcı makyaj yapıldı.
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Lewis, dudaklarına yapılan bu dokunuşun ardından hayatının değiştiğini ifade etti. Deri grefti ve tıbbi dövmenin, küçük oğluyla ilişkisini yeniden inşa etmesine izin verdiğini söyledi.
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ET YİYEN BAKTERİ YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBETTİ
ABD'nin Florida eyaletinde istiridye yiyen bir adam et yiyen bakteri yüzünden hayatını kaybetti. 71 yaşındaki ismi açıklanmayan adamın, iki gün önce bir restoranda yediği istiridye yüzünden öldüğü açıklandı. Florida Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, istiridyenin, ciddi ve potansiyel olarak ölümcül hastalığa neden olabilecek bir organizma olan vibrio vulnificus ile kirlendiğini duyurdu.
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YENGEÇ AVLAMAYA GİTTİ, HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI
ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan bir adam yengeç avlamaya gitti, ölümden döndü. 60 yaşındaki Angel Perez, ölümcül bir bakteriyel enfeksiyona maruz kaldı. Angel Perez, yaklaşık dört hafta önce yengeç avlamaya gitmişti ancak ölümcül bir bakteriyel enfeksiyona maruz kalan Perez'in hayatı birden kabusa döndü. Enfeksiyonun hem kollara hem de bacaklara yayıldığını ve talihsiz adamın böbrekleri iflas ettiği için diyalize girdiğini kaydederek, Perez'in hem kollarını hem de bacaklarını kesme ihtimallerinin olduğunu dile getirdi.
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KEDİ TIRMALADI, GÖĞSÜ ÇÜRÜDÜ
Kanada'da yaşayan iki çocuk annesi Theresa Ferris White, kedi tırmalamasıyla kabusu yaşadı. Bir hayvan barınağında bulunan kedinin göğsünü tırmalamasının üzerine cildi adeta çürümeye başladı. Talihsiz kadının et yiyen bakteriye maruz kaldığı açıklandı. İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; durumu ağırlaşan kadının doktorları, White'ın ailesini, iyileşemeyebileceği konusunda uyardı.
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YEDİ KEZ AMELİYAT OLDU AMA...
ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan Lipinski'ye 11 Ocak'ta grip teşhisi kondu ve tedavi edildi. Ancak günler sonra kolunda yoğun bir ağrı hisseden Lipinski, hastaneye kaldırıldı. Genç kadında en ölümcül et yiyen bakterilerden biri olan nekrotizan fasiit olduğu tespit edildi. Et yiyen bakteri yüzünden yedi kez ameliyat olan Christin Lipinski yoğun bakımda. Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için koldaki yumuşak dokuların yüzde 30'u çıkarıldı.
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ÇİĞ YEDİ, ELİNDEN OLDU
Çiğ denizi ürünü tükettikten 12 saat sonra elinde bir ağrı hissetti. Tip 2 diyabet ve hipertansiyon hastası da olan talihsiz adam ağrı uzun süre geçmeyince hastanenin yolunu tuttu. Et yiyen bakteri tespit edilen adama tedavi uygulandı.
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Chonbuk National University Medical School’dan Dr. Karen Wong, hastalığın bulaşmasından 25 gün sonra talihsiz adamın elinin kesildiğini açıkladı.
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Dr. Karen Wong, “Deniz suyuna ya da kontamine olmuş çiğ, az pişmiş deniz ürünlerinin tüketimine bağlı olarak bu tür cilt enfeksiyonları gelişebilir. Kronik karaciğer hastalığı ve kanser de dahil olmak üzere immün yetmezliği olan hastalarda enfeksiyon ve komplikasyon riski artar" dedi.
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