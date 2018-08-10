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YENGEÇ AVLAMAYA GİTTİ, HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan bir adam yengeç avlamaya gitti, ölümden döndü. 60 yaşındaki Angel Perez, ölümcül bir bakteriyel enfeksiyona maruz kaldı. Angel Perez, yaklaşık dört hafta önce yengeç avlamaya gitmişti ancak ölümcül bir bakteriyel enfeksiyona maruz kalan Perez'in hayatı birden kabusa döndü. Enfeksiyonun hem kollara hem de bacaklara yayıldığını ve talihsiz adamın böbrekleri iflas ettiği için diyalize girdiğini kaydederek, Perez'in hem kollarını hem de bacaklarını kesme ihtimallerinin olduğunu dile getirdi.